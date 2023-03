Ázsiai ízkalandozás a fővárosban: „thai kifőzde" nyílt Budán

A parányi „thai kifőzde” 2022. január 28-án nyitott meg a Kapás utcában egy alagsori helyként. Egészen kicsi volt, így csak páran tudtak leülni, de Sirinapa és Balázs, a fiatal házaspár, akik Thaiföldről tértek haza, szerették a hangulatát, mert minden vendéggel el lehetett egy kicsit beszélgetni. A Yum Yum már ebben a talpalatnyi változatában is törzsvásárlókkal gazdagodott, ebédidőben sorok álltak a lejárat előtt.

Aztán hat hónappal később már jött is a költözés lehetősége. A Yum Yum a 2. kerületi szakrendelő mellől kiköltözött a Margit körútra, ahol jól látni a vidám és színes kirakatot, és 11 órától már a szánkban érezhetjük a citromnádtól, kaffirlime-levéltől friss, a chilitől csípős és a kókusztejtől selymes ízeket. Mert bizony nem túlzás azt mondani, hogy aki egyszer megkóstolja Sirinapa főztjét és megtapasztalja Balázs vendéglátói kedvességét, annak már csak a curry gondolatától is megjön az étvágya.

Mi is így jártunk, többször is visszamentünk a kifőzdébe, csak az ízek kedvéért, mire időpontot kértünk egy beszélgetésre. Tudni szerettük volna a házaspár történetét, az ételek eredetét és azt, hogy miért nincs padthai, hiszen ha az ember thai éttermet keres Budapesten, elsősorban csak pirított tésztás helyeket talál, vagy olyanokat, ahol frissen készítik az adott thai fogást; erre viszont nem mindenkinek van ideje várni, főleg hétköznap ebédidőben.

Hogyan indult a Yum Yum története? Eredetileg is ilyen kicsi, családias helyet szerettetek volna nyitni?

Thaiföldön éltünk a feleségemmel, ahol volt egy kis, 16 szobás vendégházunk, de miután a pandémia alatt szinte teljesen megszűnt a turizmus, nem tudtunk mit tenni. Egy ideig még próbálkoztunk ezzel-azzal, de aztán úgy döntöttünk, hogy Magyarországra költözünk, és meglátjuk, mi lesz. Az biztos, hogy nem volt tervben az étteremnyitás. Egészen addig, amíg be nem neveztünk egy főzőversenyre. Van egy hétvégi házunk Bajnán, ahol rendeztek egy ilyen jellegű versenyt, mi pedig beneveztünk. A főleg pörkölteket bemutató versenyen a feleségem különdíjat nyert a massaman curryvel, ami az egyetlen curry, amibe burgonyát is tesznek a thaiok. Pillanatok alatt elfogyott a teljes bográcsnyi étel, mi pedig egy különdíjjal tértünk haza.

Hányféle étellel várjátok a vendégeket? Hogyan kell elképzelni az előkészületeket?

A pultban nálunk 14-15 féle ételt találni, curryket, leveseket, és egy-két tipikus thai fogást, ami más helyeken nem annyira jelenik meg, de kint Thaiföldön alapnak számít, mint amilyen a langyosan tálalt, darálthús alapú saláta, sok lila hagymával és korianderrel. Ezekhez az ételekhez a hozzávalókat előző nap feldaraboljuk, mindent szakszerűen bedobozolunk és hűtünk, reggel 7 óra körül pedig nekiállunk főzni. 5 lábosban főnek egyszerre az ételek, először a curryk, utána a levesek, háromnegyed 11-re pedig készen is vagyunk.

Hozzávalók tekintetében mik az alapok, amitől egy jó thai étel jó lesz?

Ha egyet kéne választanom, akkor azt mondanám, hogy a halszósz. Ez olyan a thaioknak, mint nekünk magyaroknak a paprika vagy a bors. Annyiféle íz van egy csepp halszószban, hogy az leírhatatlan, ha pedig az ételben használjuk, akkor felerősíti az ízeket, mint a só. A thai konyhát azért is szeretem, mert egy egyszerűbb mártogatós szószba is rengeteg ízt tudnak belecsempészni: van benne citrusosság a citromnádtól vagy a kaffirlime levéltől, chili, cukor és halszósz, tehát egyszerre sós, édes, savanyú, és csípős is.

