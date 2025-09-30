Cooky párja elképesztő villantással köszönt el a szeptembertől

Szécsi Debóra ezúttal szeptemberi fotósorozatával kápráztatta el követőit az Instagramon. A fiatal édesanya merész és elegáns képeket osztott meg, melyek között akad sejtelmesen homályosított, valamint könnyed, hétköznapi pillanatot ábrázoló felvétel is. A kommentelők pillanatok alatt elárasztották a posztját rajongással, és rövid idő alatt több ezer kedvelést zsebelhetett be.

Szécsi Debóra.

Fotó: Végh István

Az első képen a sztár intimebb, hétköznapibb oldalát mutatja meg, ahol természetes szépségével hódít. A képaláírás szerint Debóra így búcsúzott a hónaptól:

Szeptember, de jó voltál.

Azt ezt követő fotók közül kettő tűnik ki igazán: Az egyik képen fekete, bőrből készült szerelésben pózol, amely azonnal a figyelem középpontjába került, míg a másikon vörös, látványos felsőben, farmerben mosolyog sugárzóan.

Szécsi Debóra egyszerre családcentrikus anya és stílusikon

Ahogy korábban már írtuk róla, Szécsi Debóra nemcsak a közösségi médiában aktív, hanem családanyaként is helytáll. Cooky párjaként két kisfiút nevelnek közösen, és Debóra korábban úgy fogalmazott:

Nyilván van olyan, amiben ő a szigorúbb, és van, amiben én. Néha ez okoz köztünk egy kis feszültséget, de mivel jól működünk együtt, ezért a gyermekeink nagyon jól neveltek.

A fiatal anyuka többször hangsúlyozta, hogy büszke gyerekei szoros kapcsolatára:

Ez a két kisfiú annyira szereti egymást, hogy például összebújva alszanak, vagy amikor felkelnek, öleléssel köszöntik mindig egymást.

A mostani fotósorozat egyszerre mutatja Debóra magabiztos, nőies oldalát és hétköznapi természetességét. Nem véletlen, hogy követői rajonganak érte: egyszerre családcentrikus anya, kifinomult nő és stílusikon.