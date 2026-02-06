Így búcsúzott el Vásáry Tamástól a miniszterelnök
Elhunyt Vásáry Tamás.
„Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad. Isten nyugosztalja Vásáry Tamást!” - írta Orbán Viktor közösségi oldalán az elhunyt zongoraművész emlékére.
