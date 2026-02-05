Döbbenet: busz nagyságú medúzát fedeztek fel a tudósok

Egy kísérteties tengeri lényt kaptak lencsevégre, amint Argentína partjainál a mélységben úszkál, olyan nagy volt, mint egy emeletes busz. Az óriás medúza egy kamera által vált láthatóvá.

Az óriás medúza kísérteties látványt nyújtott – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Az óriás medúza a tenger mélyén úszott

A nagyszabású mélytengeri expedíció részét képező R/V Falkor kutatóhajó felszínén tartózkodó tudósok éppen a dél-atlantai tenger fenekét fésülték át, amikor a kameráik valami olyasmit észleltek, ami olyan volt, mintha egy sci-fi filmből lépett volna elő. Egy ritka fantommedúzát találtak, hivatalos nevén Stygiomedúzát gigantea-t.

Ennek az állatnak a négy karja akár 10 méter hosszúra is megnyúlhat, kupola alakú harangja pedig körülbelül egy méter átmérőjű lehet. A felvételeken a fenevad körülbelül 250 méterrel a felszín alatt látható, körülötte apró halak száguldoznak. Alig 100 alkalommal látták ezt a furcsa lényt. A legtöbb medúzától eltérően ez a faj nem rendelkezik csípős csápokkal.

A hatalmas felfedezés nem az egyetlen, tudósok szerint 28 teljesen ismeretlen élőlény lappangott a mélyben.

Minden mélytengeri expedíció során azt tapasztaljuk, hogy az óceán tele van élettel – ugyanannyira, mint a szárazföld, sőt talán még inkább, mert az óceán a bolygó élőterének 98%-át teszi ki

– idézi a Schmidt Ocean Institute ügyvezető igazgatóját, dr. Jyotika Virmani-t a Daily Star.

A Buenos Aires-i egyetem munkatársa, dr. María Emilia Bravo elmondta, hogy nem számítottak ekkora biodiverzitásra. 2021-ben szintén volt egy fantommedúza-észlelés Kalifornia mély vizeiben, az első hatalmas példány 1899-ben lett begyűjtve, majd hatvan évbe telt kideríteni, hogy egy teljesen új fajról van szó.