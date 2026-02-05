„Új seprű jól seper” – fontos változást jelentett be Orbán Viktor
Ezúttal más fogadta a miniszterelnököt.
Orbán Viktor igen gyakran tesz közzé a közösségi oldalán különböző bejegyzéseket. Most egy különleges videóval jelentkezett a kormányfő.
A miniszterelnök éppen a munkahelyére érkezett meg, ám ezúttal egy másik ember fogadta, nem az akihez korábban hozzá volt szokva. Az új hölgy a videóban megjegyezte, hogy természetesen csak helyettesítésről van szó.
Új seprű jól seper
– jegyezte meg viccesen Orbán Viktor.
