„Új seprű jól seper” – fontos változást jelentett be Orbán Viktor

Ezúttal más fogadta a miniszterelnököt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 13:29
Módosítva: 2026.02.05. 13:49
Orbán Viktor miniszterelnök videó

Orbán Viktor igen gyakran tesz közzé a közösségi oldalán különböző bejegyzéseket. Most egy különleges videóval jelentkezett a kormányfő.

20250304-_CSS0592
Orbán Viktor Fotó: Csudai Sándor/MW-archív

A miniszterelnök éppen a munkahelyére érkezett meg, ám ezúttal egy másik ember fogadta, nem az akihez korábban hozzá volt szokva. Az új hölgy a videóban megjegyezte, hogy természetesen csak helyettesítésről van szó.

Új seprű jól seper

– jegyezte meg viccesen Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
