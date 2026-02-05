Orbán Viktor videóban mutatta be a Tisza Párt két arcát
„A tettek beszélnek, nem a szavak!” – közölte a miniszterelnök.
Orbán Viktor a közösségi oldalán korábban már többször is lerántotta a leplet a Tisza Párt hazugságairól. Most pedig egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
Orbán Viktor: A tettek beszélnek, nem a szavak!
A miniszterelnök ebben bemutatta a Tisza Párt két arcát. A kormányfő szerint ilyen az, amikor valaki csak szavakban áll a magyarok mellett.
A Tisza párt két arca. Amikor valaki csak szavakban áll a magyarok mellett. A tettek beszélnek, nem a szavak!
– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre