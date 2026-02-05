RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor videóban mutatta be a Tisza Párt két arcát

„A tettek beszélnek, nem a szavak!” – közölte a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 11:50
Módosítva: 2026.02.05. 13:19
Tisza Párt miniszterelnök Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi oldalán korábban már többször is lerántotta a leplet a Tisza Párt hazugságairól. Most pedig egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: A tettek beszélnek, nem a szavak!

A miniszterelnök ebben bemutatta a Tisza Párt két arcát. A kormányfő szerint ilyen az, amikor valaki csak szavakban áll a magyarok mellett.

A Tisza párt két arca. Amikor valaki csak szavakban áll a magyarok mellett. A tettek beszélnek, nem a szavak!

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

