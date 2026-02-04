Dorottya napja elárulja, meddig tart még a tél, de már Ágota is jelez

Február 6-a Dorottya napja, amely a névnap mellett a népi időjárási megfigyelésekben is fontos szerepet tölt be. A Dorottya név görög eredetű, jelentése „Isten ajándéka”, és évszázadok óta része a magyar névnaptárnak. A naphoz több hagyomány és mondás is kötődik, amelyek a tél és a közelgő tavasz kapcsolatát próbálták megfejteni. Ám ezt megelőzi február 5-én Ágota napja, amelyből szintén következtethetünk a tavasz eljövetelére.

Dorottya napja jelentős enyhülést hoz, addigra valószínűleg a leesett hó is elolvad (Fotó: Kuklis István / Délmagyarország)

„Ha Ágota szorítja, Dorottya majd tágítja” – szól a népi bölcsesség. Mindez azt jelenti, hogy ha február 5-én még nagy a hideg, akkor a következő napon biztos beköszönt az enyhülés. Nos, erre nem igazán kell várnunk, mert az enyhülés már elkezdődött. De mi a helyzet a Dorottya nappal?

A legismertebb népi bölcsesség szerint:

Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.

Vagyis, ha február 6-án hideg, fagyos az idő, akkor február közepén enyhülés jöhet. Ha viszont Dorottya napján enyhe, csapadékos az idő, a hagyomány szerint még visszatérhet a hideg.

Bár ma már a meteorológiai előrejelzések pontosabb képet adnak, Dorottya napja továbbra is emlékeztet arra, hogyan figyelték régen az emberek a természet apró jeleit – és hogyan próbálták ezekből kiolvasni a tavasz közeledtét.

De nem csak időjárással kapcsolatos népi hiedelmek kapcsolódtak ehhez a naphoz: sok helyen úgy tartották, hogy ezen a napon az asszonyoknak nem szabad dolgozniuk, különösen nem varrniuk, mert akkor megfájdul az ujjuk. De volt, aki attól félt, hogy ha nagy munkába kezdenek „a tél még visszavághat”.

Dorottya napja jelentős enyhülést hoz

Idén a koponyeg.hu előrejelzése alapján február 6-án, Dorottya napján felmelegszik az idő. Bár változóan napos és felhős nap lesz, sőt elszórtan lehet gyenge eső vagy szitálás is, de országszerte az aznapi legmagasabb hőmérséklet eléri +8 °C-ot. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban +3 °C körül alakulhat. Viszonylag enyhe, tavasziasabb jellegű napra számíthatunk február 6-án, akár +10 fok is lehet. A hétvégén is folytatódik a melegebb idő, a péntekihez hasonlóan szombaton és vasárnap napközben +7-10°C fok körül alakul a hőmérséklet.