Civil áldozatai is vannak a donyecki támadásnak

Az orosz erők előrehaladásával civil célpontok is megsérültek. Folyamatosan tájékoztatnak az elesettek számáról.

Szerző: Metropol
Módosítva: 2026.02.05. 13:17
Módosítva: 2026.02.05. 13:17
Heten haltak meg Donyeckben, Druzskovkában a legutóbbi, szerdai támadásban. Az oroszok fürtös bombákkal támadták meg a várost, civil áldozatok is vannak. Ukrajna keleti részén több városban is civil célpontok megtámadásáról számoltak be, a veszteségek súlyosak

Civil áldozatai is vannak a szomszédban dúló háborúnak.
Civil áldozatai is vannak a szomszédban dúló háborúnak Fotó: NurPhoto via AFP/AFP

Vadim Filaskin, a donyecki terület kormányzója azt mondta, bombázás alá vették az ország keleti részén fekvő Druzskovka városát. Az orosz haderők úgynevezett kazettás lőszerekkel támadtak a civil célpontokra. Információk szerint 7 civil halt meg a támadásban, további 15 pedig megsérült. A legidősebb áldozat 81 éves volt.
A kormányzó szerint a támadás szerda reggel, kifejezetten forgalmas órákban történt. Ezzel párhuzamosan két légibombát dobtak a városra, számos épület és otthon megsérült. A várost az orosz erők készülnek bevenni.

Szintén támadás érte a Dnyipropetrovszki területet, melyben egy 68 éves nő és egy 38 éves férfi halt meg. Megtámadták Odessza városát is, összesen 20 épület rongálódott meg a támadás során – írja a Ripost.

 

