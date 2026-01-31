Sokkoló: egy édesanya saját maga emelte ki babáját a méhéből

Egy 39 éves édesanya, Leila El Alti története pillanatok alatt bejárta az egész világot, hiszen nem mindennapi esetről számolt be. Elmondása szerint örömkönnyekben tört ki a már kétgyermekes édesanya, miután segédkezett a saját császármetszésében, hogy világra hozza harmadik gyermekét. A beavatkozást a north lanarkshire-i University Hospital Wishaw kórházban végezték el, amely az NHS Lanarkshire egészségügyi szervezethez tartozik.

Az édesanya maga emelte ki gyermekét a méhéből a császármetszési folyamatok alatt / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Nem volt más választás az édesanya számára

Az első két szülési élménye teljesen traumatizálta az édesanyát, ezért a harmadik gyermeke esetében kérte az innovatív megoldást. A folyamat során az édesanya műtősruhát öltött, és gyakorlatilag a műtőcsapat részévé vált a császármetszés alatt. A testület csütörtöki ülésén El Alti asszony úgy írta le a pillanatot, amikor kiemelte a lányát a méhéből és a mellkasára tette, mint élete legvarázslatosabb élményét.

Minden nőnek ajánlanám, aki úgy érzi, hogy jót tenne neki, ha ilyen aktív és megerősítő szerepet vállalhatna a császármetszés során történő szülésben. Hetekig euforikus voltam Aurora márciusi születése után, és az örömöm nemcsak magamnak szólt; az, hogy ez nekem sikerült, remélhetőleg más nők előtt is megnyitotta az utat, hogy ez a csodálatos élmény elfogadott szülési lehetőség legyen

- emlékezett vissza az asszony.

Az Edinburgh Napier Egyetem oktatójaként dolgozó édesanya elmondta, hogy első gyermekét Svédországban hozta világra, ahol szerinte rákényszerítették egy nagyon traumatikus szülésindításra. Elmondása szerint az élmény poszttraumás stressz zavart (PTSD) okozott nála, majd öt évet várt, mielőtt második gyermekét, egy fiút világra hozta, igaz ekkorra már az Egyesült Királyságban élt.

Amikor harmadszor is teherbe esett, már előre eltervezte, hogy anya által segített császármetszést szeretne, és ezt megbeszélte az NHS Lanarkshire munkatársaival.

Nagyon örültem, amikor az NHS Lanarkshire csapata beleegyezett az anya által segített lehetőségbe és más igényeimbe is, és több megbeszélést tartottunk, valamint egy teljes szimulációs gyakorlatot is babával, ami az orvosok számára is első volt. A vezető szülész kiemelte Aurora fejét és vállait, én pedig befejeztem a szülést azzal, hogy a hónaljánál fogva felemeltem és magamra tettem. A csapat csodálatos volt abban is, hogy teljesítette a kéréseim listáját, amelyek között szerepelt, hogy ne mondják be a baba nemét, tompítsák a fényeket, miután magamhoz emeltem, és legyen egy csendes pillanat, amikor beszélhetek Aurorához, hogy az én hangom legyen az első, amit hall. De végül kontrollálhatatlanul zokogtam az örömtől

- mesélte az édesanya, majd hozzátette semmilyen komplikáció nem volt, sőt másnap már haza is engedték őket. Mára teljesen egészséges 10 hónapos baba ragyogja be a mindennapi életüket - írja a The Mirror.