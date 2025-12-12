Orbán Viktor elbúcsúzott Erdélyi Géza püspöktől – Fotó
Erdélyi Géza püspök december 4-én 89. évesen tért vissza teremtőjéhez. Orbán Viktor megható posztban búcsúzott tőle.
Péntek délután zsúfolásig megtelt a rimaszombati református templom, ahol végső búcsút vettek Erdélyi Gézától, a Szlovákiai Magyar Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspökétől. A 2025. december 4-én, életének 89. évében elhunyt egyházi vezetőt egyházi és politikai méltóságok, valamint hívek és barátok sokasága kísérte utolsó útjára. A gyászszertartáson Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen volt, aki nemrég fényképeket is megosztott a gyászszertartásról.
Erdélyi Géza püspök temetésén nem csak tiszteletét tett a magyar kormányfő, hanem beszédet is mondott. Orbán Viktor fájdalmas veszteségként említette Erdélyi Géza halálát. Kiemelte, hogy szükség van olyan emberekre, „akiknek a kiállásában biztos lehetsz”. Hangsúlyozta: megnyugtató volt számára tudni, hogy Rimaszombatban mindig élt valaki, akitől segítséget kérhetett – és szerinte nemcsak ő, hanem „egész magyarság” számíthatott Erdélyi Gézára.
Búcsú Erdélyi Géza püspök úrtól. Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás. A Szentírás azt tanítja, az igaz ember életét nem zárja le a földi búcsú. Kedves Püspök úr, köszönjük a szolgálatot, megtiszteltetés volt együtt harcolni veled. Nyugodj békében!
- írta a megható sorokat Orbán Viktor a bejegyzésében.
Íme Orbán Viktor búcsúja:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre