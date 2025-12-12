Péntek délután zsúfolásig megtelt a rimaszombati református templom, ahol végső búcsút vettek Erdélyi Gézától, a Szlovákiai Magyar Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspökétől. A 2025. december 4-én, életének 89. évében elhunyt egyházi vezetőt egyházi és politikai méltóságok, valamint hívek és barátok sokasága kísérte utolsó útjára. A gyászszertartáson Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen volt, aki nemrég fényképeket is megosztott a gyászszertartásról.

Orbán Viktor elbúcsúzott Erdélyi Géza püspöktől – Fotó: Orbán Viktor Facebook

Erdélyi Géza püspök temetésén nem csak tiszteletét tett a magyar kormányfő, hanem beszédet is mondott. Orbán Viktor fájdalmas veszteségként említette Erdélyi Géza halálát. Kiemelte, hogy szükség van olyan emberekre, „akiknek a kiállásában biztos lehetsz”. Hangsúlyozta: megnyugtató volt számára tudni, hogy Rimaszombatban mindig élt valaki, akitől segítséget kérhetett – és szerinte nemcsak ő, hanem „egész magyarság” számíthatott Erdélyi Gézára.

Búcsú Erdélyi Géza püspök úrtól. Az Úr előtt nincs elmúlás, csak hazatalálás. A Szentírás azt tanítja, az igaz ember életét nem zárja le a földi búcsú. Kedves Püspök úr, köszönjük a szolgálatot, megtiszteltetés volt együtt harcolni veled. Nyugodj békében!

- írta a megható sorokat Orbán Viktor a bejegyzésében.

Íme Orbán Viktor búcsúja: