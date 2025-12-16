Izgalmas fejhallgatót és fülhallgatókat hoz karácsony előtt a Baseus
A prémium hangélmény általában prémium árral jár — a Baseus azonban készen áll átformálni a piacot az új Inspire széria bevezetésével, elérhető áron. A vezető globális fogyasztói elektronikai márka zászlóshajó audio termékcsaládja a Bose legendás hangolását ötvözi a Baseus innovatív dizájn-, akusztikai- és AI-megoldásaival.
Az Inspire széria három tagja Magyarországon is kapható decembertől: az XH1 zajszűrős fejhallgató, az XC1 open-ear fülhallgató és az XP1 zajszűrős fülhallgató, amelyek kedvező árazásával a minőségi hangélmény szélesebb közönség számára is elérhetővé válik, írja a Bors. „Mindenkit megillet az a fajta inspiráció, amit a zene adhat” – mondta He Shiyou, a Baseus vezérigazgatója. „Szeretnénk, ha a kiváló hangélmény hozzáférhetőbb lenne, alkalmazkodva az eltérő életstílusokhoz. Éppen ezért az Inspire szériát Sound by Bose technológiával kínáljuk, hiszen minden pillanat minőségi hangzást érdemel.”
Baseus Inspire XH1 zajszűrős fejhallgató
Az Inspire XH1 fejhallgató kivételes hangminőséget nyújt a Sound by Bose technológiának köszönhetően, emellett támogatja a Dolby Audio hangzást, valamint a Hi-Res Audio- és az LDAC-kodekeket, így akár 990 kbps sebességgel továbbítva a zenét, tömörítetlen részletességgel. A 360°-os hangszíntér életre kelti a zenéket, filmeket és játékokat — részletgazdag, kristálytiszta, torzításmentes hangzással.
A SoundFit technológiával a fejhallgató hangzása egyénileg testreszabható a felhasználó hallásprofilja alapján — ezzel minden hangerőn optimális hangélményt nyújtva —, a négyrétegű ANC-rendszer pedig akár –48 dB-lel is képes csökkenteni a külső zajt. A dedikált, ötmikrofonos rendszer és a fejlett DNN-algoritmusok kiváló, tiszta beszédhangot biztosítanak még 75 dB(A) zajszintű környezetben is.
Az akkumulátor akár 100 órás üzemidőt nyújt, 10 perc töltéssel pedig további 12 óra használat érhető el. A puha és modern műbőr anyagú fülpárnák, valamint a memóriahabos, párnázott fejpánt hosszú távon is pehelykönnyű érzetet, kényelmes viseletet nyújtanak.
Baseus Inspire XC1 open-ear fülhallgató
A Baseus Inspire XC1 open-ear, fülre csíptethető fülhallgató prémium hangzást és kényelmes mindennapi használatot kínál. Egyike azon kevés fülhallgatónak a kategóriában, amelyek nyitott kialakítás mellett is magas minőségű hangélményt nyújtanak.
A hibrid, kétutas meghajtó (dinamikus mélyhangszóró és Knowles kiegyensúlyozott armatúrás magas hangszóró) Hi-Res Audio Wireless tanúsítvánnyal és LDAC-kodekkel részletgazdag, dinamikus hangzást ad, a kiegyensúlyozott hangszóróegységet közvetlenül a fülcsatornához irányítja. A független BA-tweeter közelebb helyezkedik el a fülhöz, így a közép- és magas hangok tiszták, a hangszivárgás minimális: mindössze 47,2 dB(A).
A fülhallgató egyedülálló „zero-sense” levegőpárnás kialakítása, a puha, bőrbarát szilikon fülpárnák hosszantartó, kényelmes használatot biztosítanak. A készülék egy fülön mindössze 6 grammot nyom, a továbbfejlesztett csuklós rögzítés pedig akár 10000 hajlítást is gond nélkül elvisel, így mozgás közben is stabilan a helyén marad.
A négy mikrofonból álló, mesterséges intelligencia által vezérelt hangfelismerő rendszer (AI ENC: környezeti zajszűrés) automatikusan a beszédhangra fókuszál, miközben hatékonyan kiszűri a szél- és háttérzajt. Így a beszélgetések mindig tiszták maradnak, legyen szó szeles utcáról vagy zajos városi környezetről.
A készülék egyetlen feltöltéssel akár 8 órán át használható, a töltőtokkal pedig akár 40 órás üzemidő érhető el, de rendelkezik gyorstöltéssel is, amelynek során egy 10 perces töltés 2,5 órás további működést tesz lehetővé.
Az IP66 szabvány szerinti védelem garantálja a fülhallgató ellenállóságát a fröccsenő vízzel, izzadsággal és esővel szemben, így akár vízi sportokhoz, akár esős napokon is megbízható társ.
A Baseus Inspire XC1 Multipoint csatlakozást kínáló Bluetooth® Core 6.1 támogatással érkezik, így egyszerre két eszközhöz csatlakoztatható — például játékhoz az egyik eszközön, zenehallgatáshoz a másikon —, miközben a Baseus Smart Connect rendszer gondoskodik a szakadásmentes hangzásról. A prémium hangminőség, a fejlett funkciók és az ergonomikus kialakítás révén az Inspire XC1 a valódi audiofil felhasználók számára is tökéletes választás.
Baseus Inspire XP1 zajszűrős fülhallgató
Az XP1 ear-in zajszűrős fülhallgató a Sound by Bose technológiát és a Dolby Audio hangzást egyesíti a magával ragadó, kristálytiszta hangélményért, miközben fejlett, adaptív ANC- rendszere akár –50 dB zajszűrésre képes, a környezethez igazodva.
A PU+PEEK kétrétegű membrán kristálytiszta magasakat és mély, erőteljes basszust biztosít, a SuperBass 3.0 és SuperBalance 3.0 pedig dinamikusan igazítja a hangzást a tartalomhoz.
Az ergonomikus dizájn leköveti a fül természetes íveit, jól illeszkedik viselőjéhez, a bőrbarát szilikon fülpárna pedig „ernyő-szerű” kialakításával maximalizálja a komfortot és a hangszigetelést, miközben a hatmikrofonos AI- rendszer szélálló, akár 80 dB(A) zajszint mellett is tiszta hívásokat garantál.
Az üzemidő akár 8 óra is lehet (ha az ANC ki van kapcsolva), míg a töltőtök használatával akár 45 óra is elérhető és 10 perc töltés akár 2,5 óra további használatot tesz lehetővé.
A készülékek az Euronics, az iPON, a MediaMarkt, a Notebook.hu és a Telekom kínálatában még december folyamán elérhetők lesznek.
Modell
Javasolt bruttó fogyasztói ár
Elérhető színek
Baseus Inspire XH1
62 990 Ft
csillagfény fehér, kozmikus fekete
naplemente korall, alkonyatkék
Baseus Inspire XC1
49 990 Ft
csillagfény fehér, kozmikus fekete
Baseus Inspire XP1
46 990 Ft
csillagfény fehér, kozmikus fekete
