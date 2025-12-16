Izgalmas fejhallgatót és fülhallgatókat hoz karácsony előtt a Baseus

Az Inspire széria három tagja Magyarországon is kapható decembertől: az XH1 zajszűrős fejhallgató, az XC1 open-ear fülhallgató és az XP1 zajszűrős fülhallgató, amelyek kedvező árazásával a minőségi hangélmény szélesebb közönség számára is elérhetővé válik, írja a Bors. „Mindenkit megillet az a fajta inspiráció, amit a zene adhat” – mondta He Shiyou, a Baseus vezérigazgatója. „Szeretnénk, ha a kiváló hangélmény hozzáférhetőbb lenne, alkalmazkodva az eltérő életstílusokhoz. Éppen ezért az Inspire szériát Sound by Bose technológiával kínáljuk, hiszen minden pillanat minőségi hangzást érdemel.”

Baseus Inspire XH1 zajszűrős fejhallgató

Az Inspire XH1 fejhallgató kivételes hangminőséget nyújt a Sound by Bose technológiának köszönhetően, emellett támogatja a Dolby Audio hangzást, valamint a Hi-Res Audio- és az LDAC-kodekeket, így akár 990 kbps sebességgel továbbítva a zenét, tömörítetlen részletességgel. A 360°-os hangszíntér életre kelti a zenéket, filmeket és játékokat — részletgazdag, kristálytiszta, torzításmentes hangzással.

A SoundFit technológiával a fejhallgató hangzása egyénileg testreszabható a felhasználó hallásprofilja alapján — ezzel minden hangerőn optimális hangélményt nyújtva —, a négyrétegű ANC-rendszer pedig akár –48 dB-lel is képes csökkenteni a külső zajt. A dedikált, ötmikrofonos rendszer és a fejlett DNN-algoritmusok kiváló, tiszta beszédhangot biztosítanak még 75 dB(A) zajszintű környezetben is.

Az akkumulátor akár 100 órás üzemidőt nyújt, 10 perc töltéssel pedig további 12 óra használat érhető el. A puha és modern műbőr anyagú fülpárnák, valamint a memóriahabos, párnázott fejpánt hosszú távon is pehelykönnyű érzetet, kényelmes viseletet nyújtanak.

Baseus Inspire XC1 open-ear fülhallgató

A Baseus Inspire XC1 open-ear, fülre csíptethető fülhallgató prémium hangzást és kényelmes mindennapi használatot kínál. Egyike azon kevés fülhallgatónak a kategóriában, amelyek nyitott kialakítás mellett is magas minőségű hangélményt nyújtanak.

A hibrid, kétutas meghajtó (dinamikus mélyhangszóró és Knowles kiegyensúlyozott armatúrás magas hangszóró) Hi-Res Audio Wireless tanúsítvánnyal és LDAC-kodekkel részletgazdag, dinamikus hangzást ad, a kiegyensúlyozott hangszóróegységet közvetlenül a fülcsatornához irányítja. A független BA-tweeter közelebb helyezkedik el a fülhöz, így a közép- és magas hangok tiszták, a hangszivárgás minimális: mindössze 47,2 dB(A).