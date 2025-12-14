Elképesztő részvétel: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Hidvéghi Balázs bejelentette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt. Rámutatott: a magas részvétel önmagában üzenet Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek!

Hidvéghi Balász / Fotó: Kacsúr Tamás MTI

„A kormány nevében szeretnék őszinte köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban. Megvan a végleges részvételi adat, több mint 1,6 millióan töltötték ki a Tiltakozzunk az adóemelések ellen! című kérdőívet. Ez az 1,6 milliós, magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek. A magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, mi zajlik körülöttünk. Nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg – kezdte bejelentését Hidvéghi Balázs majd folytatta: – Sajnos tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát. Egy háborúra való felkészülés általában fokozatosan zajlik, és ennek jól felismerhető lépései vannak: Először a háborúpárti vezetők egyre gyakrabban beszélnek külső fenyegetésről. A békeszándékot gyengeségként állítják be. Megemelik a katonai költségvetéseket, felpörgetik a fegyverbeszerzéseket. A társadalmat fokozatosan hozzászoktatják ahhoz a gondolathoz, hogy áldozatot kell hozniuk. Azt a benyomást keltik, mintha a háború nem választás lenne, hanem elkerülhetetlen válasz egy kényszerhelyzetre. Végül pedig a lakosságtól kérnek áldozatot, megszorításokat és adóemeléseket jelentenek be, vagyis több befizetést kérnek az embertől. Brüsszel most pontosan ezt csinálja. Háborús üzemmódra akarja átállítani az Európai Uniót, és ennek lépéseit nap mint nap látjuk. Háborús célokat tűznek ki, pénzt, fegyvert és katonákat akarnak.

A brüsszeli bizottság elnöke pedig rendszeresen kijelenti, hogy »Ez a mi háborúnk!«, önti a pénzt a háborúba, és újabb és újabb forrásokat követel a magyaroktól is. A NATO főtitkára arról beszél, hogy fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink és a dédszüleink éltek át. A brüsszeli háborúpárti többség pedig sorra szavazza meg azokat a döntéseket, amelyek nem a békét, hanem a háború eszkalációját szolgálják. Közben Brüsszel bábjai szerte Európában a saját országaikat állítják át háborús üzemmódra. A háború elkerülhetetlenségéről beszélnek, arra kérik a szülőket, hogy készítsék fel a gyermekeiket arra, hogy háborúba kell majd menniük. Sorkatonaságot vezetnek be, és adóemeléseket hajtanak végre a háborús terveik finanszírozására. Ugyanezt teszik itt, Magyarországon is Brüsszel kiszolgálói: a Tisza és a teljes baloldal. A Tiszát dróton rángatja a brüsszeli és az ukrán háborúpárti hálózat. Bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek, és előkészítették a pénzbehajtást is. A kiszivárgott Tisza-csomag tele van adóemelésekkel és megszorításokkal. A nemzeti konzultációt éppen ezért indítottuk el: hogy tiltakozzunk ezek ellen. Tiltakozzunk az ellen, hogy a magyar gyermekes családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól akarjanak pénzt beszedni egy olyan háborúra, ami nem a miénk, és amit minél előbb le kellene zárni.