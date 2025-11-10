Orvosi csoda: egy agy nélkül született lány rácáfolt a lehetetlenre

Orvosi csoda egy nebraskai nő, aki agy nélkül született: minden esélyt felülmúlva ünnepelte 20. születésnapját, noha szüleinek azt mondták, soha nem fogja megérni az 5 éves kort.

Az agy nélkül született nő orvosi csodaként éli 20. évét

Alex Simpson november 4-én töltötte be a 20. életévét. Szüleinek azt mondták, hogy egészséges gyermekük született, egészen addig, amíg két hónappal később egy vizsgálat fényt nem derített arra, hogy lányuk hydranencephaliában szenved. Ez egy ritka állapot, amely miatt csupán egy kisujjnyi agyszövet maradt a koponyája alján.

A nebraskai családnak ekkor az orvosok azt mondták, hogy gyermekük nem fogja megélni a ötéves kort sem.

Húsz évvel ezelőtt rettegve vártuk a jövőt, de a hit, azt hiszem, életben tartott minket

– mondta Shawn Simpson, Alex édesapja.

Bár Alexből hiányoznak azok az agyi részek, amelyek a látásért és a hallásért felelősek, családja úgy hiszi, hogy ő sokkal tudatosabb, mint azt a kívülállók gondolnák.

Ha valaki stresszes körülötte, semmi sem történik, teljesen csend lehet, de Alex akkor is tudja. Érezni fogja valahogy

– mondta SJ, Alex 14 éves testvére.

Majd hozzátette, hogy ha a nagymamájuk hátában fájdalom jelentkezik, az átsugárzik Alexre is, és ez egyszerűen hihetetlen.

SJ elmondta, büszke arra, hogy Alex testvére, és rengeteg időt töltött azzal, hogy tanulmányozza állapotát, hogy minél jobban támogathassa őt – számolt be róla a New York Post.