Lelőtte a kutya a gazdáját – megszólalt a rendőrség

Amerikai rendőrségi jelentések szerint lelőtte a kutya a gazdáját egy pennsylvaniai lakásban, miután véletlenül elsütötte a puskáját.

Lelőtte a kutya a gazdáját (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Baleset történt, lelőtte a kutya a gazdáját

Egy 53 éves shillingtoni férfi azt mondta a rendőrségnek, hogy november 11-én, kedden éppen tisztította a puskáját, majd lerakta a fegyvert az ágyára, amire ráugrott az egyik kutyája, működésbe hozva a gyilkos szerkezetet. Mint kiderült, az áldozat, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, a fiával volt otthon az incidens napján, a State Street 300-as háztömbjében.

„Az áldozat nem emlékszik, hogy a tisztítás melyik szakaszában volt éppen, ezért nem tudni, hogy a kutya mancsa esetleg beleakadt-e a ravaszba, és ki volt biztosítva a fegyver, vagy valamilyen gyártási hiba miatt dördült el a fegyver” – idézi Michael Schoone, a Shillingtoni Rendőrség őrmesterének szavait a People.

A sérült férfit a Reading Kórházba szállították, ahol megműtötték. Hírportálok szerint a férfit a földön fekve találták a kiérkező rendőrök.

Michael őrmester kiemelte, hogy minden fegyvert úgy kell kezelni, mintha alapból ki lenne biztosítva, így kellő óvatossággal kell hozzáállni.