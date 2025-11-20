Látványos képeket mutatott Orbán Viktor a Hajdú B.-Bognár interjúról

Mint azt a Metropol is megírta, ma este 8 órától Orbán Viktor Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal fog beszélgetni. Az interjút a miniszterelnök Facebook-oldalán vagy az M4 Sport Youtube-csatornáján lehet majd követni.

A kormányfő most eddig nem látott fotókat mutatott a közösségi oldalán az esti interjúról. A posztjában pedig a következőt írta:

Bognár - Hajdú B. - Orbán. Ez hosszabb volt, mint a magyar-ír. De a vége is jobb lett. Ma este 8 órakor itt, a Facebook-csatornánkon. Érdemes megnézni!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében.