Hónapokig mérgezte rendőr férjét a kegyetlen feleség

Marcy Oglesby hónapokon át mérgezte rendőrfőnök férje ételét. A férfi holttestét egy raktárban találták meg. Az ügyészek szerint az 53 éves nő hónapokon át szemcseppet tett Richard Young ételébe és italába, ami 2021 novemberében a férfi halálát okozta – közölte a People.

Hónapokon át mérgezte férjét, fény derült a kegyetlen gyilkosságra Fotó: Pexels/Illusztráció

A kegyetlen illinoisi feleség hónapokon át mérgezte férjét

Az 53 éves Marcy Oglesbyt 50 év börtönre ítélték október 27-én a 2021-ben történt eset kapcsán, amelyben a Maquon nyugalmazott rendőrfőnöke, Richard Young életét vesztette.

A gyilkos feleség a rendőrfőnök halála után elrejtette annak holttestét.

2021 nyarán kezdődött a szörnyű, hónapokon át tartó kegyetlenség. Marcy szemcseppekkel mérgezte férje ételét és italát. Végül a rendőrfőnök november 1-én elhunyt. Marcy ezután egy raktárban rejtette el férje holttestét, az otthonukkal szemben. Majdnem egy év eltelt, mire rátaláltak Richard testtére, 2022. október 7-én.

Ashley Worby, Knox megyei államügyész elmondta, a rendőrfőnököt a közösség a szeretetteljes „Rick”-ként ismerte és a férfi mindig készen állt segíteni a bajbajutottakon.

Ismert volt arról is, hogy értett a javításhoz és az építéshez. Minden feladatot precizitással és büszkeséggel végzett el

– mondta Worby.

A gyászjelentés szerint Rick 71 éves volt halálakor. Három fia, valamint öt unokája gyászolja.