Elképesztő titkot árult el az életéről Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje

Galamb Alex neve a pandémia idején vált országosan ismertté, amikor az utcán csavargó gyerekeket behívta a házába, hogy megtanítsa őket kakaós csigát készíteni. Maga is mélyszegénységben nevelkedett, de aztán bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba.

Galamb Alex végre a családjával lehetett / Fotó: Bors

Galamb Alex szerint fontos az egyensúly

Alex annak ellenére vált sikeres felnőtté, hogy gyerekkorában senki sem hitt benne. Szakmát szerzett, leérettségizett, ma pedig tanítószakos egyetemi hallgató. Főállásban oktatóként dolgozik az egykori szakiskolájában, ahol a pékbizonyítványát is megszerezte. Néha úgy érzi, hogy egy naphoz kevés a 24 óra, hiszen a kötelezettségei mellett a családjára, és az alapítványa által támogatott gyerekekre is szeretne kellő időt fordítani. Az őszi szünetet mindezért különösen élvezte.

- Mindig azt tanítom a három gyermekemnek, hogy csak kellő szorgalommal lehet belőlük sikeres felnőtt. Nekik már persze nem kell a nyomort megtapasztalniuk, de a saját múltamról rendszeresen mesélek nekik. Remélem, ezzel kellően ösztönzöm őket – mesélte Alex, aki kisgyerekként olykor bizony éhezett is, és gyakran nem is tudták a házukat befűteni.

- Egy egész hetet eltölthettem a gyerekekkel. Vasárnapra palacsintát sütöttünk együtt, és főztünk egy kiadós csilis babot. Igenis, egyensúlyt kell tartani a magánélet és a munka között. Hétfőtől persze minden visszatér a szokásos mederbe. Dolgozom, hogy mindent megadhassak a családomnak - fejezte be az ország kedvenc roma pékje.