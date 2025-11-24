Orbán Viktor odaszúrt a baloldalnak: újra előkerült Gréczy Zsolt péniszbotránya

A Parlamentben felszólalva Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció képviselője Nagy Feró kitüntetésének visszavonását követelte. Erre reagálva a miniszterelnök azt javasolta a baloldali képviselőnek, gondolja át még egyszer, hogy ezt a vitát ki akarják-e nyitni, „tekintettel arra, hogy 1990 után egyetlen kommunistától sem vontak vissza tudományos vagy művészeti elismerést. Nem érdemkeresztről, nem érdemrendekről van szó, hanem tudományos és művészeti díjakról”.

Orbán Viktor azt mondta:

„Ha már gusztustalanságról beszél, felhívnám a figyelmet arra, hogy ön Gréczy Zsolt háta mögött ül”.

Orbán odaszúrt a baloldalnak: újra előkerült Gréczy Zsolt péniszbotránya

A miniszterelnök minden bizonnyal Gréczy Zsolt szexbotrányára célzott.

2019 végén hatalmas botrány robbant ki, amikor nyilvánosságra kerültek olyan intim fotók, amelyeken a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, Gréczy Zsolt volt látható meztelenül, illetve kompromittáló helyzetekben, a péniszét mutogatta, egyes képeken önkielégítés közben.

A képeket egy ismeretlen nő juttatta el több szerkesztőségnek, azt állítva, hogy a politikus kéretlenül küldte neki azokat, és ezzel zaklatta őt. A nő később újabb adag fotót is küldött, amelyek hatására a botrány gyorsan országos üggyé dagadt.

Gréczy Zsolt a híressé vált fehér kanapéján

Gréczy korábban elismerte, hogy a képeken valóban ő szerepel, de teljes mértékben tagadta, hogy zaklatott volna bárkit.

A botrány végül akkorára nőtt, hogy Gréczy végül bejelentette: lemond a parlamenti mandátumáról.