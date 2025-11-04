Egész Amerikát megrázta a hír: Meghalt George W. Bush alelnöke, Dick Cheney

Véget ért egy korszak az amerikai politikában: Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke és a „terrorizmus elleni háború” hírhedt megtervezője 84 éves korában elhunyt – erősítette meg családja. A politikust tüdőgyulladás és szívbetegség szövődményei vitték el.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Cheney, aki 2001 és 2009 között szolgált George W. Bush oldalán, a Fehér Ház egyik legmegosztóbb figurája volt. Támogatói hazafiként és stratégaként ünnepelték, ellenfelei viszont a háborúk és a titkos kínzások atyjának tartották. A család megható közleményt adott ki:

Dick Cheney nagy és nemes ember volt, aki szerette hazáját, és megtanította gyermekeit a bátorságra, becsületre és szeretetre. Hálásak vagyunk, hogy szerethettük őt.

Cheney ott volt a Fehér Házban 2001. szeptember 11-én, amikor a világ örökre megváltozott. A tragédia után ő lett az egyik fő hang, aki az iraki háború és a „kemény kihallgatási módszerek” mellett kardoskodott – később sem bánt meg semmit. A politikus utolsó éveiben visszavonultan élt, családja és kedvenc hobbija, a legyezőhorgászat társaságában - írja a Metro.

Az egykori alelnököt felesége, a lányai, Liz és Mary Cheney, valamint hét unokája gyászolja.