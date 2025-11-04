RETRO RÁDIÓ

Egész Amerikát megrázta a hír: Meghalt George W. Bush alelnöke, Dick Cheney

Elhunyt Dick Cheney – a „háború építésze” és Bush alelnöke 84 éves volt!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 12:50
George W Bush Dick Cheney alelnök

Véget ért egy korszak az amerikai politikában: Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke és a „terrorizmus elleni háború” hírhedt megtervezője 84 éves korában elhunyt – erősítette meg családja. A politikust tüdőgyulladás és szívbetegség szövődményei vitték el.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Cheney, aki 2001 és 2009 között szolgált George W. Bush oldalán, a Fehér Ház egyik legmegosztóbb figurája volt. Támogatói hazafiként és stratégaként ünnepelték, ellenfelei viszont a háborúk és a titkos kínzások atyjának tartották. A család megható közleményt adott ki:

Dick Cheney nagy és nemes ember volt, aki szerette hazáját, és megtanította gyermekeit a bátorságra, becsületre és szeretetre. Hálásak vagyunk, hogy szerethettük őt.

Cheney ott volt a Fehér Házban 2001. szeptember 11-én, amikor a világ örökre megváltozott. A tragédia után ő lett az egyik fő hang, aki az iraki háború és a „kemény kihallgatási módszerek” mellett kardoskodott – később sem bánt meg semmit. A politikus utolsó éveiben visszavonultan élt, családja és kedvenc hobbija, a legyezőhorgászat társaságában - írja a Metro. 

Az egykori alelnököt felesége, a lányai, Liz és Mary Cheney, valamint hét unokája gyászolja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu