"Azt nem sirathatom, ami csak egy álom volt” - Tímea teljesen egyedül maradt értelmileg sérült fiával

Hegedűs Tímea kisfia, Levi, súlyosan sérült. A most tizenhárom éves fiú háromnapos korában szenvedett koponyaűri bevérzést, amelyből később nagyagyi bevérzés alakult ki. Azóta Tímea élete a teljes körű gondoskodásról, fejlesztésekről és mindennapi küzdelemről szól a betegség ellen – egyedülálló édesanyaként.

A betegség nem zárja ki a boldogságot a Hegedűs családból

"Úgy érzem, hogy teljesen magamra maradtam" - Egyedül küzd Timi kisfia betegségével

A kezdeti sokk után nemcsak a mindennapok megszervezése, hanem a lelki egyensúly megtalálása is komoly feladat volt Timi számára.

Levike állapotát háromnapos korában diagnosztizálták. Azóta minden nap küzdelem a szintentartásért. Ő egy abszolút gondozást és szeretetet igénylő fiú. Sokáig azt hittem, majd egyszer felébredek, és minden rendben lesz. Közel 13 év távlatából, ma már tudom, hogy Levi nem fog felépülni, és élete végéig gondozásra fog szorulni. De ez nem szomorít el, azt nem sirathatom, ami csak egy álom volt.

– meséli Tímea halk, de határozott hangon.

Ennek ellenére Timi nem csak fiáért, hanem más hasonló helyzetben lévő családokért is próbál tenni.

Létrehozta Levi alapítványát, amely a súlyosan sérült gyermekeket nevelő szülőket is segít.

Ez mozgat engem. Levi ellátása, fejlesztése az életem, de közben másoknak is szeretnék reményt adni. Mert tudom, milyen érzés teljesen magadra maradni.

- teszi hozzá az egyedülálló anyuka.

Tímea a szépségiparban dolgozik, de az elmúlt évben kénytelen volt felfüggeszteni vállalkozását, mivel Budapest és Békéscsaba között állandóan ingázik. Levi számára ugyanis új világ nyílik meg a fővárosban.

Nem tudom, hogyan tudnék úgy dolgozni, hogy közben Levit is ellássam. Úgy érzem, hogy teljesen magamra maradtam, és nincs semmilyen segítségem. Nagyon sokat kell utaznunk Budapestre Békéscsabáról. Ott van a fejlesztő iskolája, havonta járunk, de ez minden téren kimerítő. Ott minden nap átmozgatják, és úgy látom igazán boldog. Itthon viszont a nyers valóság vár. Budapesten megkapja, amit egy sérült gyereknek járna.

- fogalmazza meg az anyuka.

Tímea egyedül neveli fiát. Férjével különváltak, az apa bár anyagilag támogatja őket, a gondozásban nem vesz részt.

Sajnos teljesen egyedül maradtam Levivel. Két apás nap nekem azt jelentené, hogy ki tudom fizetni a budapesti albérletet. De nem kötelezhetem az apját a jog szerint, nem kérhetem számon, hogy miért nem köszönti fel a saját fiát a születésnapján. "Olyan nem volt, hogy sehogy ne legyen" – ezt mondta mindig, amit szerettem a férjemben.Végül csak ezt a mondatot hagyta velünk, ő már eltűnt, új családja van egészséges gyermekkel. Talán én is ezt tettem volna az ő helyében, nem tudom.

- meséli az anyuka röviden.