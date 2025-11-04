"Azt nem sirathatom, ami csak egy álom volt” - Tímea teljesen egyedül maradt értelmileg sérült fiával
Hegedűs Tímea egyedül neveli súlyosan sérült fiát, Levit. A tizenhárom éves fiú minden napja küzdelem – mégis, az édesanya nem kesereg, hanem erőt ad másoknak. Így küzd egyedülálló anyukaként a mindennapi kihívásokkal, és a betegséggel!
Hegedűs Tímea kisfia, Levi, súlyosan sérült. A most tizenhárom éves fiú háromnapos korában szenvedett koponyaűri bevérzést, amelyből később nagyagyi bevérzés alakult ki. Azóta Tímea élete a teljes körű gondoskodásról, fejlesztésekről és mindennapi küzdelemről szól a betegség ellen – egyedülálló édesanyaként.
"Úgy érzem, hogy teljesen magamra maradtam" - Egyedül küzd Timi kisfia betegségével
A kezdeti sokk után nemcsak a mindennapok megszervezése, hanem a lelki egyensúly megtalálása is komoly feladat volt Timi számára.
Levike állapotát háromnapos korában diagnosztizálták. Azóta minden nap küzdelem a szintentartásért. Ő egy abszolút gondozást és szeretetet igénylő fiú. Sokáig azt hittem, majd egyszer felébredek, és minden rendben lesz. Közel 13 év távlatából, ma már tudom, hogy Levi nem fog felépülni, és élete végéig gondozásra fog szorulni. De ez nem szomorít el, azt nem sirathatom, ami csak egy álom volt.
– meséli Tímea halk, de határozott hangon.
Ennek ellenére Timi nem csak fiáért, hanem más hasonló helyzetben lévő családokért is próbál tenni.
Létrehozta Levi alapítványát, amely a súlyosan sérült gyermekeket nevelő szülőket is segít.
Ez mozgat engem. Levi ellátása, fejlesztése az életem, de közben másoknak is szeretnék reményt adni. Mert tudom, milyen érzés teljesen magadra maradni.
- teszi hozzá az egyedülálló anyuka.
Tímea a szépségiparban dolgozik, de az elmúlt évben kénytelen volt felfüggeszteni vállalkozását, mivel Budapest és Békéscsaba között állandóan ingázik. Levi számára ugyanis új világ nyílik meg a fővárosban.
Nem tudom, hogyan tudnék úgy dolgozni, hogy közben Levit is ellássam. Úgy érzem, hogy teljesen magamra maradtam, és nincs semmilyen segítségem. Nagyon sokat kell utaznunk Budapestre Békéscsabáról. Ott van a fejlesztő iskolája, havonta járunk, de ez minden téren kimerítő. Ott minden nap átmozgatják, és úgy látom igazán boldog. Itthon viszont a nyers valóság vár. Budapesten megkapja, amit egy sérült gyereknek járna.
- fogalmazza meg az anyuka.
Tímea egyedül neveli fiát. Férjével különváltak, az apa bár anyagilag támogatja őket, a gondozásban nem vesz részt.
Sajnos teljesen egyedül maradtam Levivel. Két apás nap nekem azt jelentené, hogy ki tudom fizetni a budapesti albérletet. De nem kötelezhetem az apját a jog szerint, nem kérhetem számon, hogy miért nem köszönti fel a saját fiát a születésnapján. "Olyan nem volt, hogy sehogy ne legyen" – ezt mondta mindig, amit szerettem a férjemben.Végül csak ezt a mondatot hagyta velünk, ő már eltűnt, új családja van egészséges gyermekkel. Talán én is ezt tettem volna az ő helyében, nem tudom.
- meséli az anyuka röviden.
Levi kétoldali agyvérzést szenvedett, oxigénhiány is kialakult, így értelmileg is érintett. A fejlődés lassú, de minden apró lépés számít. Tímea elmondása szerint Levi Budapesten a fejlesztések alatt kiegyensúlyozott, vidám, és minden apró mosoly erőt ad neki a folytatáshoz.
Az ülés az egyetlen, amit el tudtunk érni, nehéz ez, de elfogadtam. Ha lenne csodagyógyszer, bevennénk, de nincs. Megtanultam értékelni a legkisebb dolgokat is. Tizenhárom éves, erős gerincferdülése van, gyomorproblémákkal küzd, de mosolyog, legalábbis Budapesten. És ez nekem elég
- meséli Timi pozitívan.
Timi számára az élet ma már a realitásról, nem a reményről szól, de a szeretet minden nehézségen átsegíti.
Pozitívnak kell maradnom. Az életnek van egy pontja, ahol már meg kell osztani ezt másokkal. Nem vagyok egyedül ezzel a helyzettel, sok anyuka küzd így. Csak erről kevesen beszélnek. Remélni nem elég, racionálisan kell látni. De a szeretet és az erkölcs az marad, az visz tovább. Remélem mások is látják ezt és mellénk állnak ebben a küzdelemben.
- zárja gondolatait Timi aki mindent megtesz súlyosan sérült fiáért, Leviért.
Nem Timi az egyetlen, akinek mindennapja küzdelem, ez az alábbi videóból is kiderül:
