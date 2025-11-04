A nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé, reagált rá Szánthó Miklós

Mint arról a Metropol beszámolt, Orbán Viktor Friss Facebook-posztjából kiderült: tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beállt Magyar Péter és a Tisza párt mögé.

A nemzetközi bankárvilág elvárná a Tiszásoktól, azaz Magyar Pétertől, hogy:

csökkentse a gazdasági támogatásokat

vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit

vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét

csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat

szántsa be a 3%-os hitelprogramot.

Erre reagált hosszú posztjában Szánthó Miklós, amit változtatás nélkül közlünk:

„A MULTIK A TISZA MÖGÖTT ÁLLNAK, ÁLLÍTJA EGY KÜLFÖLDI BANK ELEMZŐJE - RAPID REAKCIÓ

Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját. Eredettörténete is már csalárdságban fogant – lehallgatta a saját feleségét, ez volt a „belépősztorija” –, ezért is nagyon ideges ő és az őt felfuttató balos médiagépezet, ha elmondják róla az igazságot. A jobboldal Tisza-jelenségről adott leírását összeesküvés-elméletnek csúfolták, hol kacagva, hol leminősítően szólva arról, hogy Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs kerekasztal által felépített szereplő; hogy Brüsszel embere; aki ebből fakadóan támogatja Ukrajnát és a háborút; aki ebből fakadóan adót és rezsit emelne és nyugdíjat csökkentene; és aki szintén ebből fakadóan a bankok és a multicégek oldalán áll – a magyar emberekkel szemben.

Akkor nézzük meg, mi is valósult meg mindebből:

Multik oldalán áll: a külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője most ismerte el egy háttérbeszélgetésen, hogy „a piac” a Tiszának szurkol, mert „választások után több területhez is hozzá kellene majd nyúlni”. [Értsd pl. extraprofitadók, multik szektorális különadója]

Adó- és rezsiemelés, nyugdíjcsökkentés: a Tisza politikusai (pl. Tarr Zoltán) és „szakértői” (Dálnoki Áron, Petsching Mária Zita, Simonovits András stb.) több alkalommal és több fórumon arról beszéltek, hogy több- és magasabb kulcsokkal operáló szja-rendszerre lenne szükség (ahol az átlagbér a mai 15 helyett már 22%-kal adózna), a kkv-k társasági adóját 9-ről 25%-ra vinnék fel, a rezsicsökkentést „humbugnak”, a jelenlegi nyugdíjrendszert „túl bőkezűnek” nevezték, és a nyugdíjak ún. degresszív adóztatásáról beszéltek. A „piacok bizalmát” a fent említett banki elemző lényegében ezeknek a terveknek tulajdonította, és amúgy ezek egybecsengenek az Európai Bizottság „országspecifikus ajánlásaiban” évek óta szereplő követelésekkel.