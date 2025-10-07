"Lángolt a tető, én meg ott ültem a kerekesszékben" - kis híján bennégett miskolci házában az anya

Negyedóra alatt vált hamuvá a miskolci Lyukóvölgyben élő háromgyerekes család otthona. Feltehetően a hősugárzó meghibásodása miatt keletkezett a tűz, majd terjedtek át a lángok az egész 25 négyzetméteres házra. A három gyereket és mozgássérült édesanyjukat a tűzoltók menekítették ki a lángok közül.

Tűz martalékává vált a miskolci család otthona október 3-án. Kis híján a mozgássérült édesanya is bennégett, sógornője és a tűzoltók mentették ki a családot / Fotó: boon

A családnak mindene odaveszett a tűzben

Múlt hét péntekén délelőtt 10 óra körül csaptak fel a lángok. A hősugárzó meghibásodott. Leverte a biztosítékot. Kislányom, a 13 éves Virág ment ki megnézni, hogy mi történt, de addigra már az egész tető lángokban állt. Lángolt a tető, én meg ott ültem a kerekesszékben A sógornőm a közeli közösségi házban dolgozik, ő vette észre először a füstöt, és miután értesítette a tűzoltókat, a segítségünkre sietett. A betegségem miatt kerekesszékhez vagyok kötve, engem is ő mentett ki az égő házból

– emlékszik vissza a tragikus napra a gyógyíthatatlan beteg Szendrei Erzsébet, aki mindenét elveszítette a tűzben. Csak annak örül, hogy gyerekei: a 4 éves Józsika, az 5 éves Krisztofer és a 13 éves Virág vele együtt megmenekültek.

A képek még a tűzeset előtt készültek. Erzsébet és párja most el sem tudja képzelni, hogyan tovább / Fotó: olvasói

Mindenünk tönkrement, amit a lángok nem pusztítottak el, azt a víz tette tönkre. A házban volt mindenünk, el sem tudom képzelni, hogyan tovább

– folytatja Erzsébet, akinél öt éve diagnosztizáltak szklerózis multiplexet.

Amit nem tett tönkre a tűz, az az oltáshoz használt vízben ázott el / Fotó: Olvasói

A betegség következtében a fiatal nő szervezete már teljesen leépült.

Úgy kezdődött, hogy szédültem. Először azt hitték az orvosok, hogy a vérnyomásommal van baj. A miskolci kórházban szembesítettek vele, hogy a központi idegrendszert érintő, gyulladásos autoimmun betegség okozza a tüneteket

– sóhajt fel Erzsébet. A betegsége mostanra kerekesszékhez láncolta.

Semmink sem maradt. Semmink... Bármilyen segítség jól jön. A célunk az, hogy felújítsuk az otthonunkat és vissza tudjunk költözni a gyerekekkel. Bízom benne, hogy az emberek mellénk állnak a bajban, és a segítségünkre sietnek

– reménykedik a kétségbeesett Erzsébet. Úgy érzi, éppen elég csapás érte már az életben.

Nem tudom, mi jöhet még!

– zárta a beszélgetést.