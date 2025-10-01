Tragédia a luxusházban: anyja mellett holtan találtak egy 8 éves kislányt – hátborzongató, ami történt velük

Szívszorító dráma rázta meg Ausztráliát: egy 54 éves édesanyát és mindössze 8 éves kislányát találták holtan egy fényűző Airbnb-ben, a Brisbane melletti Kenmore Hillsben. A rendőrség szerint az esetet gyilkosság-öngyilkosságként vizsgálják.

A hatóságok szeptember 29-én, hétfőn délután fél egy után érkeztek a bérelt ingatlanhoz, miután egy ismerős riasztotta őket – a hírek szerint egy e-mailben osztotta meg a nő szándékait. A helyszínen a nő és gyermeke élettelen testére bukkantak és azonnal lezárták a környéket. Az áldozat a hírek szerint elismert aneszteziológusként dolgozott több kórházban Brisbane-ben. A Metro South Health, valamint a Princess Alexandra Kórház szóvivői is részvétüket fejezték ki, ám a folyamatban lévő nyomozás miatt nem kívántak bővebben nyilatkozni.

A luxusotthon, ahol a tragédia történt, tavaly több mint 650 millió forintért kelt el, majd Airbnb-n is meghirdették, éjszakánként körülbelül 250 ezer forintért. A négy hálószobás, verandákkal és végtelenített medencével rendelkező villa mostanra eltűnt a foglalási oldalakról, értesült a People.

A környékbeliek teljes döbbenettel fogadták a történteket.

Ez mindig barátságos és közösségi szellemű negyed volt, senki sem sejtette, hogy ilyesmi történhet itt

– mondta a 27 éve a városrészben élő Dirk Vandenbroucke az ABC Newsnak. A szomszédok közül sokan nem is tudták, hogy a házat kiadták turistáknak.

Queensland állam miniszterelnöke, David Crisafulli az esetet „megrendítőnek” nevezte, hozzátéve, hogy a rendőrök és a mentők számára is szörnyű látványt nyújtott a helyszín. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval vagy felvétellel rendelkezik, lépjen kapcsolatba a nyomozókkal. Bár a nyomozás folyamatban van, a hatóság hangsúlyozta: a lakosságra nem jelent veszélyt az eset.