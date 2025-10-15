Mosni és kenyeret sütni sem szabad Teréz napján – tudod, mi áll a háttérben?

Október 15-én a katolikus egyház egyik legnagyobb női szentjére, Avilai Szent Terézre emlékeznek a katolikusok. A spanyol katolikus szerzetesnővér vallási-teológiai írásai és misztikus gondolkodásmódja miatt vált ismertté. A hagyomány szerint egy szeráf az isteni szeretet tüzes lándzsájával döfte át a szívét, ahogyan Bernini híres szobra is ábrázolja Szent Terézt a római Santa Maria Vittoria-templomban. Teréz napja körül számos szokás is kialakult az évek alatt.

Szent Teréz bronz szobra a spanyolországi Avilában. Teréz napja számos hagyománnyal gazdagította a nép kultúrát (Fotó: Regan Dsouza / Pexels)

Teréz napja körül számos hagyomány alakult ki

A Teréz-napi hagyományok közül – lévén, hogy ősz van – sok a szüreti időszakhoz kötődik: Zalában és Göcsejben is az október 15-i Teréz napján kezdődik a szüret. Egerben a mai napig Teréz-szedésnek is hívják az október 15-én elkezdett szüretet Az erdélyi, a baranyai és a Somló hegy gazdái is ezen napon indultak szüretelni, és Teréz napját a Balaton környékén is szüretkezdő napként emlegetik.

Teréz napjához kötődő, jeles búcsúk

Sok településen Teréz napja még ma is jeles búcsúnapnak számít. A Békés vármegyei Csorváson Avillai Szent Teréz a katolikus templom védőszentje, ezért rendeznek évente a Teréz-napot követő vasárnap búcsút még a mai napig is. A Budapest VI. kerületében található Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom a kerület legrégibb temploma, ahol a hagyományoknak megfelelően évente körmenettel és kétnapos rendezvénnyel tisztelegnek Aviliai Szent Teréz előtt. Erről Krúdy Gyula is írt 1926-ban megjelent Szent Terézia utcái című írásában, amiben úgy fogalmazott, hogy

a terézvárosi búcsú mindig nevezetessége szokott lenni Pestnek, ama szép, kora őszi napon.

A szüretelés és a búcsúk mellett számos népszokás is kialakult Teréz napjához kötődően: a gyulai németek szerint, ha Teréz napjára nincs felszedve a zöldség a kertből, akkor azt Teréz le fogja pisilni. Ugyanakkor a Teréz-napi hagyományok közül a legismertebb, hogy ez az úgynevezett asszonyi dologtiltó nap. Ez a népszokás elsősorban a délvidéki magyarság területein, így Bánátban és Bácskában terjedt el. Ilyenkor az ott élők tartózkodtak a nagyobb házi munkáktól: a nőknek tilos volt mosni, kenyeret sütni, mert a néphit szerint mindez nagy bajt, veszedelmet hozhat a házra és a lakóira. Emiatt a Teréz napját megelőző napon sütötték meg a másnapi kenyeret és végezték el a takarítást, valamint a mosást is.