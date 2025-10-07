RETRO RÁDIÓ

Születésnapján lett árva a négyéves kislány: bizarr balesetben vesztette el a szüleit

Egyetlen nap alatt vesztette el szerető szüleit egy kislány. Ráadásul a tragédia épp a gyermek születésnapja után következett be.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 09:30
motel tragédia születésnapi buli gyermek

A 37 éves Jeferson Luiz Sagazt és 41 éves párját, Ana Carolina Silvát holtan találták egy brazil motel lakosztályában. A pár a napot lányuk születésnapjának ünneplésével töltötte. Az önfeledt italozás azonban végül tragédiába torkollott.

Rémálommá vált a születésnap, forró fürdőben hunytak el a szülők
Rémálommá vált a születésnap, forró fürdőben hunytak el a szülők   Fotó: pexels.com

Árván maradt egy kislány a születésnapja után

Augusztus 11-én, éjfél után a brazíliai São José városában található Dallas Motelbe jelentkeztek be a szülők. A következő reggel azonban Jeferson és Ana Carolina már nem tért vissza, hogy hazavigyék gyermeküket Jeferson nővérének otthonából. Az aggódó rokonok bejelentették az eltűnésüket. A rendőrség később holtan találta őket a fürdőszobában.

A nyomozók szerint a pár a fürdőkádban ájult el, amelyet 50°C-os vízzel töltöttek meg, miközben egy hősugárzó folyamatosan fűtötte a szobát. A toxikológiai vizsgálatok rendkívül magas alkoholszintet és kokain nyomait mutatták ki. A helyszíni vizsgálat során a rendőrök a pár autóját és a motel biztonsági kameráit is ellenőrizték.

Mindkét esetben külső eredetű mérgezés volt a fő tényező, amelyhez hozzájárult a hőgutás állapot, intenzív kiszáradás, hőmérsékleti összeomlás, amely végül szervi elégtelenséghez és halálhoz vezetett

- nyilatkozta Andressa Boer Fronza főorvos.

A rendőrség 16 igazságügyi vizsgálatot folytatott, amelyek kizárták az áramütést, fulladást, szénmonoxid-mérgezést vagy idegenkezűséget. A vizsgálatok alapján a pár halála hirtelen következett be, harmadik fél beavatkozása nélkül.

Barátaik szerint a közel húsz éve együtt élő pár társaságkedvelő és odaadó szülő volt. Ana Carolina családja visszautasította a vádakat, miszerint lányuk rendszeres droghasználó lett volna, felmerült azonban, hogy esetleg kényszerítették az anyát a kokain bevételére.

A pár négyéves kislánya most rokonai felügyelete alatt van, miután a tragikus születésnapi ünneplés végzetessé vált - számolt be róla a The Sun.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu