Születésnapján lett árva a négyéves kislány: bizarr balesetben vesztette el a szüleit

A 37 éves Jeferson Luiz Sagazt és 41 éves párját, Ana Carolina Silvát holtan találták egy brazil motel lakosztályában. A pár a napot lányuk születésnapjának ünneplésével töltötte. Az önfeledt italozás azonban végül tragédiába torkollott.

Rémálommá vált a születésnap, forró fürdőben hunytak el a szülők Fotó: pexels.com

Árván maradt egy kislány a születésnapja után

Augusztus 11-én, éjfél után a brazíliai São José városában található Dallas Motelbe jelentkeztek be a szülők. A következő reggel azonban Jeferson és Ana Carolina már nem tért vissza, hogy hazavigyék gyermeküket Jeferson nővérének otthonából. Az aggódó rokonok bejelentették az eltűnésüket. A rendőrség később holtan találta őket a fürdőszobában.

A nyomozók szerint a pár a fürdőkádban ájult el, amelyet 50°C-os vízzel töltöttek meg, miközben egy hősugárzó folyamatosan fűtötte a szobát. A toxikológiai vizsgálatok rendkívül magas alkoholszintet és kokain nyomait mutatták ki. A helyszíni vizsgálat során a rendőrök a pár autóját és a motel biztonsági kameráit is ellenőrizték.

Mindkét esetben külső eredetű mérgezés volt a fő tényező, amelyhez hozzájárult a hőgutás állapot, intenzív kiszáradás, hőmérsékleti összeomlás, amely végül szervi elégtelenséghez és halálhoz vezetett

- nyilatkozta Andressa Boer Fronza főorvos.

A rendőrség 16 igazságügyi vizsgálatot folytatott, amelyek kizárták az áramütést, fulladást, szénmonoxid-mérgezést vagy idegenkezűséget. A vizsgálatok alapján a pár halála hirtelen következett be, harmadik fél beavatkozása nélkül.

Barátaik szerint a közel húsz éve együtt élő pár társaságkedvelő és odaadó szülő volt. Ana Carolina családja visszautasította a vádakat, miszerint lányuk rendszeres droghasználó lett volna, felmerült azonban, hogy esetleg kényszerítették az anyát a kokain bevételére.

A pár négyéves kislánya most rokonai felügyelete alatt van, miután a tragikus születésnapi ünneplés végzetessé vált - számolt be róla a The Sun.