Budapesten is lesz sörfesztivál, méghozzá Kőbányán: mutatjuk az ingyenes programokat!

Idén is megrendezik a Hoptoberfest október 3–5. között, Kőbányán. A történelmi sörgyártó negyedben zajló eseményen lesz sörgyárlátogatás, sörtörténeti előadások és zenei programok is. Íme a részletek!
Kőbánya idén is a magyar sörkultúra központjává válik a Hoptoberfest 2025 fesztiválon, amelyet október 3–5. között rendeznek a HopTop Brewery szervezésében. Mutatjuk az ingyenes programokat!
Kevés olyan városrész van Magyarországon, ami annyira összefonódott volna a sörkultúrával, mint Kőbánya. A 19. századtól itt vertek gyökeret a legnagyobb sörgyárak, és itt húzódik a legendás kőbányai pincerendszer, a több kilométeres barlanglabirintus, amely a magyar sörgyártás egyik legkülönlegesebb öröksége. Ebben a történelmi környezetben szervezik meg idén is a Hoptoberfestet.
A Hoptoberfestt (HopTop Brewery, Maglódi út 12.) nemcsak egy fesztivál, hanem Kőbánya sörös múltjának és jelenének találkozása. Ez a rendezvény egyszerre szól a sör szerelmeseinek, a családoknak és mindazoknak, akik szeretnének részesei lenni annak a kulturális és gasztronómiai örökségnek, amely Kőbányát a magyar sörkultúra fővárosává tette. Egyszersmind a Hoptoberfestt a HopTop sörfőzde saját, házon belüli ünnepe is. Éppen ezért a Maglódi úton a sörgyártó teljes kínálata csapoltan és dobozolva is elérhető lesz, illetve az ünnepi sörüket, – Münich Helles – is meg lehet kóstolni. Emellett pedig számos ingyenes programon is részt lehet venni.
|Október 3. péntek
|Október 4. szombat
|Október 5. vasárnap
|17:00 óra: Hoptoberfest megnyitó, Taproom csapnyitás, Katona Csaba sörtörténész előadása
|13:00 óra: Sörcsap és sörkertnyitás, Kőhalmi Ferenc zenés bűvészműsora gyerekeknek, Hoptop sörgyárlátogatás
|11:00- 20:00 óra Hoptoberfest Afterparty (HopTop Taproom és billog étteremben), Sörmentő akció: maradék sörök kiárusítása és garázsvásár.
|18:00 óra: Lechner rendezvényterem megnyitása, DJ Bodon a Katlanban, Hoptop sörgyárlátogatás
|13:00 -19:00 óra: Gyereksziget (körhinta, ugrálóvár, kitűzőkészítő workshop)
|19:00 óra: Sörhibákat bemutató sörkóstoló (előadó Bajkai Tibor), Nehézlemez Műhely (NLM) Garage Band koncert, Hoptop sörgyárlátogatás
|14:00 óra: Hordóérlelt sörök kóstolója a Katlanban
|20:00 óra: Tom White and the Mad Circus koncert
|15:00 óra: Hoptop sörgyárlátogatás
|0:00 óra: Csapzárás
|16:00 óra: Hoptop VIP sörgyárlátogatás
|17:00-21:00: DJ Bodon a Katlanban
|18:00 óra: Hoptop sörgyárlátogatás
|19:00 óra: DJ a sörgyárban
|20:00 óra: Hoptop éjszakai sörgyárlátogatás
|0:00 óra: Csapzárás
További információk: hoptoberfest.hu
