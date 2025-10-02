Budapesten is lesz sörfesztivál, méghozzá Kőbányán: mutatjuk az ingyenes programokat!

Kőbánya idén is a magyar sörkultúra központjává válik a Hoptoberfest 2025 fesztiválon, amelyet október 3–5. között rendeznek a HopTop Brewery szervezésében. Mutatjuk az ingyenes programokat!

Október 3-5 között kezdetét veszi Kőbányán az ingyenes sörfesztivál. Fotó: hoptoberfest.hu

Miért pont Kőbánya?

Kevés olyan városrész van Magyarországon, ami annyira összefonódott volna a sörkultúrával, mint Kőbánya. A 19. századtól itt vertek gyökeret a legnagyobb sörgyárak, és itt húzódik a legendás kőbányai pincerendszer, a több kilométeres barlanglabirintus, amely a magyar sörgyártás egyik legkülönlegesebb öröksége. Ebben a történelmi környezetben szervezik meg idén is a Hoptoberfestet.

Ezt érdemes tudni a sörfesztiválról

A Hoptoberfestt (HopTop Brewery, Maglódi út 12.) nemcsak egy fesztivál, hanem Kőbánya sörös múltjának és jelenének találkozása. Ez a rendezvény egyszerre szól a sör szerelmeseinek, a családoknak és mindazoknak, akik szeretnének részesei lenni annak a kulturális és gasztronómiai örökségnek, amely Kőbányát a magyar sörkultúra fővárosává tette. Egyszersmind a Hoptoberfestt a HopTop sörfőzde saját, házon belüli ünnepe is. Éppen ezért a Maglódi úton a sörgyártó teljes kínálata csapoltan és dobozolva is elérhető lesz, illetve az ünnepi sörüket, – Münich Helles – is meg lehet kóstolni. Emellett pedig számos ingyenes programon is részt lehet venni.

Ilyen ingyenes programokon lehet részt venni a Hoptoberfesten

Sörgyárlátogatás: betekintés a HopTop kulisszái mögé, a válogatott alapanyagoktól a kész főzetekig.

One Beer a katlanban can és tap sörök, Szilárd extrém ízei sörkóstoló.

Sörkultúra- Katona Csaba sörtörténész előadása.

Élőzene: fellép Tom White and the Mad Circus, Nehézlemez Műhely, DJ Bodon.

Gyerekprogramok: Kőhalmi Ferenc zenés bűvészműsora gyerekeknek, kitűző workshop, körhinta.

Sörmentő akció: a fesztivál zárónapján minden sörnek gazdára kell találnia, kedvezményes árakon.