Budapesten is lesz sörfesztivál, méghozzá Kőbányán: mutatjuk az ingyenes programokat!

Idén is megrendezik a Hoptoberfest október 3–5. között, Kőbányán. A történelmi sörgyártó negyedben zajló eseményen lesz sörgyárlátogatás, sörtörténeti előadások és zenei programok is. Íme a részletek!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 18:40
sör sörfesztivál Kőbánya

Kőbánya idén is a magyar sörkultúra központjává válik a Hoptoberfest 2025 fesztiválon, amelyet október 3–5. között rendeznek a HopTop Brewery szervezésében. Mutatjuk az ingyenes programokat!

Hoptoberfest, sör, sörfesztivál,
Október 3-5 között kezdetét veszi Kőbányán az ingyenes sörfesztivál. Fotó: hoptoberfest.hu

Miért pont Kőbánya?

Kevés olyan városrész van Magyarországon, ami annyira összefonódott volna a sörkultúrával, mint Kőbánya. A 19. századtól itt vertek gyökeret a legnagyobb sörgyárak, és itt húzódik a legendás kőbányai pincerendszer, a több kilométeres barlanglabirintus, amely a magyar sörgyártás egyik legkülönlegesebb öröksége. Ebben a történelmi környezetben szervezik meg idén is a Hoptoberfestet.

Ezt érdemes tudni a sörfesztiválról

A Hoptoberfestt (HopTop Brewery, Maglódi út 12.) nemcsak egy fesztivál, hanem Kőbánya sörös múltjának és jelenének találkozása. Ez a rendezvény egyszerre szól a sör szerelmeseinek, a családoknak és mindazoknak, akik szeretnének részesei lenni annak a kulturális és gasztronómiai örökségnek, amely Kőbányát a magyar sörkultúra fővárosává tette. Egyszersmind a Hoptoberfestt a HopTop sörfőzde saját, házon belüli ünnepe is. Éppen ezért a Maglódi úton a sörgyártó teljes kínálata csapoltan és dobozolva is elérhető lesz, illetve az ünnepi sörüket, – Münich Helles – is meg lehet kóstolni. Emellett pedig számos ingyenes programon is részt lehet venni.

Ilyen ingyenes programokon lehet részt venni a Hoptoberfesten

  • Sörgyárlátogatás: betekintés a HopTop kulisszái mögé, a válogatott alapanyagoktól a kész főzetekig.
  • One Beer a katlanban can és tap sörök, Szilárd extrém ízei sörkóstoló.
  • Sörkultúra- Katona Csaba sörtörténész előadása.
  • Élőzene: fellép Tom White and the Mad Circus, Nehézlemez Műhely, DJ Bodon.
  • Gyerekprogramok: Kőhalmi Ferenc zenés bűvészműsora gyerekeknek, kitűző workshop, körhinta.
  • Sörmentő akció: a fesztivál zárónapján minden sörnek gazdára kell találnia, kedvezményes árakon.
Október 3. péntekOktóber 4. szombatOktóber 5. vasárnap
17:00 óra: Hoptoberfest megnyitó, Taproom csapnyitás, Katona Csaba sörtörténész előadása13:00 óra: Sörcsap és sörkertnyitás, Kőhalmi Ferenc zenés bűvészműsora gyerekeknek, Hoptop sörgyárlátogatás11:00- 20:00 óra Hoptoberfest Afterparty (HopTop Taproom és billog étteremben), Sörmentő akció: maradék sörök kiárusítása és garázsvásár.
18:00 óra: Lechner rendezvényterem megnyitása, DJ Bodon a Katlanban, Hoptop sörgyárlátogatás13:00 -19:00 óra: Gyereksziget (körhinta, ugrálóvár, kitűzőkészítő workshop)
19:00 óra: Sörhibákat bemutató sörkóstoló (előadó Bajkai Tibor), Nehézlemez Műhely (NLM) Garage Band koncert, Hoptop sörgyárlátogatás14:00 óra: Hordóérlelt sörök kóstolója a Katlanban
20:00 óra: Tom White and the Mad Circus koncert15:00 óra: Hoptop sörgyárlátogatás
0:00 óra: Csapzárás16:00 óra: Hoptop VIP sörgyárlátogatás
17:00-21:00: DJ Bodon a Katlanban
18:00 óra: Hoptop sörgyárlátogatás
19:00 óra: DJ a sörgyárban
20:00 óra: Hoptop éjszakai sörgyárlátogatás
0:00 óra: Csapzárás

További információk: hoptoberfest.hu

 

