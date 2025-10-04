RETRO RÁDIÓ

Elemlámpafényben a szocializmus szobrai között - Retró Napra várnak a Memento Parkban

Retro időutazásra hívnak vasárnap. A Memento Parkban a szocializmus monumentális szoborkolosszusai mellett megnézhetjük, milyen volt a Trabantok és Wartburgok világa.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.10.04. 10:15
Szoborpark Balatoni út Memento Parkban Retró Nap

Retro időutazásra várják a látogatókat október 5-én, vasárnap 10 órától 21.30-ig a Memento Parkban, Budapesten, a Balatoni út - Szabadkai utca sarkán.

Vár a Memento Park
Memento Park a Balatoni út - Szabadkai út sarkán (Fotó: Memento Park)

A köztudatban csak Szoborparkként számon tartott szabadtéri létesítményben retró autók pöfögése, bakelit-recsegés, garázsvásár és elemlámpás séta szerepel a programok között, amelyek bemutatják, hogyan él tovább a retró a tárgyakban, zenében és történetekben. 

A Memento Park által életre hívott Retró Napon a látogatók a „KGST-piac kincsei" között válogathatnak, találkozhatnak a Trabantok és Wartburgok világával, zenés múltidézésre hangolódhatnak bakelitről, majd este különleges vetítések és előadások vezetik be őket a 60-as, 70-es, 80-as évek kultúrájába, hétköznapjaiba. 

Este a monumentális szobrok sötétben, elemlámpafény mellett mutatják meg igazi arcukat. A Memento Park ezen a napon kedvezményes belépővel látogatható.

 

