Ebben a moziban most a koreai filmeké a főszerep

Jönnek a díjnyertes filmek. Ma kezdődik a 18. Koreai Filmfesztivál.
Egyre népszerűbbek a koreai filmek világszerte, elég, ha felidézzük az Élősködők címűt, ami 2020-ban négy Oscart is bezsebelt. Igaz, a kritikusok nem feltétlenül értettek egyet a díjazással, de volt már ilyen a világtörténelemben. A koreai filmek különösen a streaming platformokon népszerűek, de a mozikban is több, különböző műfajú alkotás elérhető. Akciófilmek, drámák, thrillerek, horrorok, sőt, animációs filmek és dokumentumfilmek tömkelege szerepel a listán.
A történetek és a zene kellemes, fogyasztható, minden korosztály számára nézhetőek, élvezhetőek. A dél-koreai filmek persze ugyanannyira sokszínűek, mint amennyire maga az ország és a történelme. Előszeretettel dolgozzák fel a Csoszon-királyság fikciós történeteit, időutazós, összeesküvéses, szerelmes témákra.
A thrillerek, a horror, a szövevényes krimik és a romkom is helyet kap a 18. Koreai Filmfesztiválon, amely idén attól speciális, hogy az ázsiai ország idén ünnepli nemzeti felszabadulásának 80. évfordulóját, így több történelmi témájú film is látható lesz. A fesztivál díjnyertes nyitófilmje, a Harbin című történelmi dráma a függetlenségi mozgalom, a „koreai tavasz” aktivistája, An Dzsunggun történetét meséli el, főszerepben a magyar nézők által is jól ismert Hyun Binnel.
A 18. Koreai Filmfesztivált a Corvin moziban rendezik meg 2025. október 10. és 17. között.
