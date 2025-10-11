RETRO RÁDIÓ

Megőszülsz, mire kimondod: „Enyém a világ leghosszabb neve - 2253 egyedi szót tartalmaz"

Amikor valaki először találkozik Laurence Watkins-szel, talán elsőre semmi rendkívülit nem vesz észre rajta.

Metropol
2025.10.11. 20:30
Ez egészen addig tart, amíg a személyi igazolványát elő nem veszi, rajta a több mint 2 000 középső névvel. Laurence elmondta, hogy mindig is csodálattal figyelte azokat a különös és csodálatos Guinness-rekordokat, amelyeket az emberek világszerte felállítottak vagy megpróbáltak megdönteni.

Guinness-rekordot döntött egy férfi a nevével
Guinness-rekordot döntött egy férfi - 2 253 neve van

Tényleg része akartam lenni ennek a világnak. Végigolvastam a könyvet elejétől a végéig, hogy megnézzem, van-e olyan rekord, amelyet meg tudnék dönteni, és az egyetlen, amelyre esélyem volt, az volt, hogy több nevet adjak hozzá, mint a jelenlegi rekordtartó

- nyilatkozta Laurence.

Miután úgy döntött, hogy megdönti a világ leghosszabb név rekordját, Laurence barátai, családja és munkatársai javaslatai alapján gyűjtötte össze, milyen új neveket adjon hozzá. Ez eltartott egy ideig, és a középső nevei számos különböző kultúrából származnak.

A listán szerepelnek olyan szavak, mint a „love” (szerelem) és a „math” (matematika), kitalált karakterek nevei, például „Sherlock”, ókori istenek, például „Dionüszosz”, valamint ételek, mint a „tofu”. Ráadásul mindez 1990-ben történt, amikor a számítógépek még messze nem voltak elterjedtek, így végül Laurence néhány száz dollárt fizetett valakinek, hogy begépelje a teljes listát.

Laurence, aki Új-Zélandról származik, megnyerte a Guinness Rekordok Könyvének díját a leghosszabb személyes névért, miután az összesen 2 253 egyedi szót számlált.

A kérelmét a kerületi bíróság elfogadta, de a nyilvántartó hivatal elutasította. Válaszul, eltökélten a sikerre, Laurence ügyét az Új-Zélandi Legfelsőbb Bíróságra vitte.

A bíróság mellette döntött, így megőrizhette rendkívül hosszú nevét. Ugyanakkor két másik törvényt is megváltoztattak, hogy megakadályozzák, hogy mások ugyanezt tegyék, ezzel igencsak megnehezítve más új-zélandiak számára a rekord megdöntését.

Laurence teljes neve egyetlen hivatalos okmányon sem fér el, és az esküvői szertartásvezetőnek több mint 20 percébe telt, hogy mindet felolvassa a ceremónián. Mindezek az adminisztrációs nehézségek ellenére Laurence még mindig büszke arra, hogy világrekorder - számolt be róla a Metro.

 

