Komédia az úton: saját magát zárta be a teherautójába egy férfi a piros lámpánál

Ilyen tényleg nincs! Saját magát zárta be egy sofőr a teherautójába Budapesten. Az esetről felvétel is készült, amit a mögötte közlekedő autós fedélzeti kamerája rögzített.
Megdöbbentő videó került fel az internetre a napokban. A felvételen egy férfi halad Budapest egyik utcáján, majd megáll a dobozos teherautójával a piros lámpánál. Kiszáll, hátra rohan, hogy kinyissa az ajtaját, majd még be is pattan hátra a pakoló területre. Ám ekkor az ajtó bezáródik, ő pedig bent ragad. A komikus pillanatokat a mögötte közlekedő autós fedélzeti kamerája rögzítette.
Annak a sofőrnek, aki a minap bezárta saját magát a teherautójába, biztos nem volt olyan vicces a szituáció, mint azoknak, akik mögötte utaztak. Egyelőre nem derült ki, hogy a munkás ruhába öltözött férfi mit szeretett volna a kocsija csomagterében, de biztos nem érte meg a fáradságot, ugyanis szorult helyzetbe került miatta. Az interneten közzé tett videón tökéletesen látszik, hogy a sofőr kiugrik a piros lámánál, majd hátra szalad, hogy elintézze a dolgát, de abban a pillanatban, ahogy beugrik a kocsi hátuljába, az ajtó bezáródik, ő pedig bent ragad.
A mögötte közlekedő sofőr fedélzeti kamerája rögzítette az esetet. Látszik, hogy a beszorult férfi próbálja kinyitni a teherautója ajtaját, ám az nem adja meg magát. Hiába rángatja, nem mozdul az ajtó. Ekkor megsajnálták szegényt, így kiszállt a másik sofőr, oda ment hozzá és kinyitotta az ajtót neki, ezzel kiengedve őt a rabságból. Az eset után a kommentelők elárasztották a netet.
Volt, aki azt írta, hogy:
Én menet közben vettem ki egyszer a slusszkulcsot, mivel a kesztyűtartó csak azzal nyílt ki. Persze ahogy kihúztam a kulcsot a kormányzár bekapcsolt. Érdekes másodpercek következtek…
Ezt nem hiszem el, hogy ilyen tényleg megtörtént! Mi volt neki annyira fontos abban a rakodótérben?
Vannak olyanok, akik viccesen fogták fel a helyzetet:
Hiába, van aki zárkózott típus…
Én is jártam így kelletlen volt, a Bárdis Caddybe, de kiengedett egy ügyfél nevetve.
Végül is sikerrel végződött a történet. Információink szerint a férfi bár sietve, de megköszönte a szabadon engedését, majd folytatta az útját a teherautójával.
A videót ITT tudod megnézni!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.