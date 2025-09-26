RETRO RÁDIÓ

Komédia az úton: saját magát zárta be a teherautójába egy férfi a piros lámpánál

Ilyen tényleg nincs! Saját magát zárta be egy sofőr a teherautójába Budapesten. Az esetről felvétel is készült, amit a mögötte közlekedő autós fedélzeti kamerája rögzített.

Megosztás
Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.09.26. 20:15
Budapest fedélzeti kamera kamerája teherautó

Megdöbbentő videó került fel az internetre a napokban. A felvételen egy férfi halad Budapest egyik utcáján, majd megáll a dobozos teherautójával a piros lámpánál. Kiszáll, hátra rohan, hogy kinyissa az ajtaját, majd még be is pattan hátra a pakoló területre. Ám ekkor az ajtó bezáródik, ő pedig bent ragad. A komikus pillanatokat a mögötte közlekedő autós fedélzeti kamerája rögzítette. 

teherautó
A férfi épp belép a teherautó csomagterébe, majd rázáródik az ajtó Fotó: Facebook

Saját magát zárta be a teherautójába egy sofőr

Annak a sofőrnek, aki a minap bezárta saját magát a teherautójába, biztos nem volt olyan vicces a szituáció, mint azoknak, akik mögötte utaztak. Egyelőre nem derült ki, hogy a munkás ruhába öltözött férfi mit szeretett volna a kocsija csomagterében, de biztos nem érte meg a fáradságot, ugyanis szorult helyzetbe került miatta. Az interneten közzé tett videón tökéletesen látszik, hogy a sofőr kiugrik a piros lámánál, majd hátra szalad, hogy elintézze a dolgát, de abban a pillanatban, ahogy beugrik a kocsi hátuljába, az ajtó bezáródik, ő pedig bent ragad. 

teherautó
A másik sofőr előre sétál és kiengedi a bajba jutott autós társát Fotó: Facebook

A mögötte közlekedő sofőr fedélzeti kamerája rögzítette az esetet. Látszik, hogy a beszorult férfi próbálja kinyitni a teherautója ajtaját, ám az nem adja meg magát. Hiába rángatja, nem mozdul az ajtó. Ekkor megsajnálták szegényt, így kiszállt a másik sofőr, oda ment hozzá és kinyitotta az ajtót neki, ezzel kiengedve őt a rabságból. Az eset után a kommentelők elárasztották a netet. 

 

Volt, aki azt írta, hogy

Én menet közben vettem ki egyszer a slusszkulcsot, mivel a kesztyűtartó csak azzal nyílt ki. Persze ahogy kihúztam a kulcsot a kormányzár bekapcsolt. Érdekes másodpercek következtek…

Ezt nem hiszem el, hogy ilyen tényleg megtörtént! Mi volt neki annyira fontos abban a rakodótérben?

 

teherautó
Újra szabad, mehet tovább Fotó: Facebook

Vannak olyanok, akik viccesen fogták fel a helyzetet: 

Hiába, van aki zárkózott típus…

Én is jártam így kelletlen volt, a Bárdis Caddybe, de kiengedett egy ügyfél nevetve.

Végül is sikerrel végződött a történet. Információink szerint a férfi bár sietve, de megköszönte a szabadon engedését, majd folytatta az útját a teherautójával. 

A videót ITT tudod megnézni! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu