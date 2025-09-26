Komédia az úton: saját magát zárta be a teherautójába egy férfi a piros lámpánál

Megdöbbentő videó került fel az internetre a napokban. A felvételen egy férfi halad Budapest egyik utcáján, majd megáll a dobozos teherautójával a piros lámpánál. Kiszáll, hátra rohan, hogy kinyissa az ajtaját, majd még be is pattan hátra a pakoló területre. Ám ekkor az ajtó bezáródik, ő pedig bent ragad. A komikus pillanatokat a mögötte közlekedő autós fedélzeti kamerája rögzítette.

A férfi épp belép a teherautó csomagterébe, majd rázáródik az ajtó Fotó: Facebook

Saját magát zárta be a teherautójába egy sofőr

Annak a sofőrnek, aki a minap bezárta saját magát a teherautójába, biztos nem volt olyan vicces a szituáció, mint azoknak, akik mögötte utaztak. Egyelőre nem derült ki, hogy a munkás ruhába öltözött férfi mit szeretett volna a kocsija csomagterében, de biztos nem érte meg a fáradságot, ugyanis szorult helyzetbe került miatta. Az interneten közzé tett videón tökéletesen látszik, hogy a sofőr kiugrik a piros lámánál, majd hátra szalad, hogy elintézze a dolgát, de abban a pillanatban, ahogy beugrik a kocsi hátuljába, az ajtó bezáródik, ő pedig bent ragad.

A másik sofőr előre sétál és kiengedi a bajba jutott autós társát Fotó: Facebook

A mögötte közlekedő sofőr fedélzeti kamerája rögzítette az esetet. Látszik, hogy a beszorult férfi próbálja kinyitni a teherautója ajtaját, ám az nem adja meg magát. Hiába rángatja, nem mozdul az ajtó. Ekkor megsajnálták szegényt, így kiszállt a másik sofőr, oda ment hozzá és kinyitotta az ajtót neki, ezzel kiengedve őt a rabságból. Az eset után a kommentelők elárasztották a netet.

Volt, aki azt írta, hogy:

Én menet közben vettem ki egyszer a slusszkulcsot, mivel a kesztyűtartó csak azzal nyílt ki. Persze ahogy kihúztam a kulcsot a kormányzár bekapcsolt. Érdekes másodpercek következtek…

Ezt nem hiszem el, hogy ilyen tényleg megtörtént! Mi volt neki annyira fontos abban a rakodótérben?

Újra szabad, mehet tovább Fotó: Facebook

Vannak olyanok, akik viccesen fogták fel a helyzetet:

Hiába, van aki zárkózott típus…

Én is jártam így kelletlen volt, a Bárdis Caddybe, de kiengedett egy ügyfél nevetve.

Végül is sikerrel végződött a történet. Információink szerint a férfi bár sietve, de megköszönte a szabadon engedését, majd folytatta az útját a teherautójával.

