"Az igaz szerelem sosem rozsdásodik" 62 éve együtt jóban-rosszban

1963. november 13-án Josef átvette a lápisz lazuli kék, kétajtós Opel Rekord A-t az amberg-i autókereskedésben. És soha nem adta vissza. Amikor a 23 éves fiatal gazda, Josef először vitte el Bertháját az új szerelemautójával, Németországban, Ludwig Erhardot éppen akkor nevezték ki kancellárnak.

A házaspár azonnal szerelembe esett az autóval (képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Amikor Josef begördült a szülei udvarára a nagy szedánnal, Bertha megdöbbent: „Még soha nem hívtak fel ilyen elegánsan randevúra!” A két ember csak néhány hete ismerte egymást. „Honnan szerezted ezt?” – kérdezte Bertha. A fiatal gazda pedig szemtelenül így válaszolt: „Én érdemeltem ki. A kombájnom.”

A szerelem 1963 óta tart

Azóta a pár életre szóló elköteleződést kötött Opeljükkel: 294 574 kilométert tettek meg. Soha egyetlen panasz sem érkezett az ellenőröktől, nem történt baleset, nem volt meghibásodás. Az Augsbergiek hűsége rekordnak számít a rekordautójukhoz. Ezért tisztelte meg őket az Opel az autójával: "62 év első tulajdonlás".

1967-ben összeházasodtak: a rekordkorú hűséges autóval. Aztán a nászútjukra is elkísérte őket a kocsi. Bertha: „Ausztriába autóztunk, és át akartunk kelni az újonnan épített Gerlos-hágón. ” De a heves havazás miatt le volt zárva. Bertha: „Szóval visszafordultunk – és az Opelünk biztonságban hazavitt minket.”

Az autón ma is ugyanaz a rendszámtábla van, jelenleg egy "H" betűvel a végén, a historic jellel . A régi DIN rendszámtáblát eltávolították.

Két fiuk és unokájuk a Rekordban nőtt fel. Josef és Bertha továbbra is az Opelt használják mindennapi autóként. „Miért ne? Még soha nem okozott csalódást.” A sebességmérő öt kilométeres száma már kétszer is nullázódott.

Az Opel még soha nem járt műhelyben. Nincs rajta egyetlen karcolás vagy parkolási horpadás sem. A króm úgy ragyog, mint 1963 novemberének első napján. A gazdája, aki mindig maga tartja karban a mezőgazdasági gépeit, minden szükséges javítást maga végez. Legutóbb egy új kipufogódobra volt szükség. Az 1,5 literes, 55 lóerős motor 62 éve úgy működik, mint egy varrógép. Végsebesség: 134 km/h. De Josef és Bertha sosem hagyták, hogy ekkora száguldásra adják a fejüket.