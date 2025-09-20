Döbbenetes: piperecuccai miatt ölte meg mostohaapját a férfi

A nevadai férfi egy Las Vegas-i bíróságon vallotta magát bűnösnek, miután megölte mostohaapját, mert a piperecuccai miatt veszekedtek.
A 23 éves Alex Renteriát négytől tíz évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik, miután bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölésben. Renteria beismerte, hogy 2024 októberében lelőtte mostohaapját, a 47 éves Christopher Brian Harrist, miután a fiatalabb férfi megtalálta fürdőszobai pipereszereit a szemétben, és azt feltételezte, hogy Harris kidobta azokat.
A KLAS televízióstársaság jelen volt a tárgyalóteremben az ítélethirdetésen, így Renteria és családja több tagja is megszólalhatott. Az ítélet kihirdetése előtt Renteria felolvasott egy vallomást, és azt állította, hogy Harrisnek alkoholproblémái voltak, amik „megijesztették”. Azt mondta: „Mondtam neki, hogy hagyjon békén, és féltem. Felkaptam egy lőfegyvert, hogy hátráljon. Soha nem akartam volna lelőni.”
Brian Harris, az áldozat fia, könnyek között hárította mostohatestvére állítását: „Apám fiaként szerette őt, és undorítónak tartom, hogy itt ülsz, rágalmazod, és azt mondod, hogy részeges volt.”
A lövöldözés idején megszerzett letartóztatási jelentés szerint Renteria azt mondta a rendőrségnek, hogy munkából hazaérve a szemétben találta a piperecikkeit. Ezután szembeszállt Harrisszel, és a két férfi szóbeli vitába keveredett, amely gyorsan hevessé vált. A jelentés szerint Renteria egy pisztolyt hozott elő a szobájából, és azt tartotta rá mostohaapjára a vita során.
Renteria ezután visszatért a szobájába, és magához vett egy nagyobb fegyvert, egy AR-15-ös puskát. Harris követte mostohafiát a szobájába, ahol Renteria egy figyelmeztető lövést adott le, ami a falba fúródott. Amikor Harris megpróbálta elvenni a fegyvert Renteria kezéből, a fiatalabb férfi a kezébe, majd a lábába lőtt. Renteria a rendőrségnek elmondta, hogy nem tudja biztosan, hányszor lőtt Harrisre.
A mostohaapát kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították.
A letartóztatási jelentés szerint a rendőrség megkérdezte Renteriát, hogy miért nem csukta be egyszerűen a hálószobája ajtaját, hogy véget vessen a veszekedésnek. Azt válaszolta, hogy „valószínűleg a másnap furcsán telt volna, ha úgy tesz."
