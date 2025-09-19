Orbán Viktor: Ruszin-Szendi Romulusz nem fenyegetheti az embereket, hiába viszket a tenyere

A miniszterelnök az interjú elején a migrációs nyomás elmúlt 10 évéről beszélt. Emlékeztetett, hogy a tíz évvel ezelőtti Németország még egy másik ország volt. Azóta tönkre ment az autóiparuk, eladósodtak és óriási hiteleket vesznek fel.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban Fotó: YouTube

Orbán Viktor felidézte, hogy éppen tíz évvel ezelőtt Röszkénél derült ki, hogy a határnál megjelenő férfiak nem menekültek, hanem migránsok.

Mobiltelefonjuk volt, összehangolt akciókra voltak képesek és inkább katonai jellegű volt a mozgásuk. Kiderült, hogy bankkártyáik vannak, embercsempész hálózatok irányítják őket, és az is, hogy az egész mögött Soros György áll...

- idézte fel a kormányfő, majd hozzátette, hogy mi már akkor is tudtuk, hogy nekünk a migráció nem jó, de azóta kiderült már, hogy a németeknek sem. A miniszterelnök elmondta: ahova beengedték a migránsokat, ott jelentősen csökkent a közbiztonság. Ennél nagyobb baj is van szerinte: ezt a hibát ugyanis nem lehet kijavítani. A nyugati világ szerinte egyszer, s mindenkorra megváltozott. Úgy fogalmazott, aki a saját országa jövőjét akarja látni, az menjen el az iskolaudvarra.

A kormányfő szerint a svéd miniszterelnök régóta köszörüli a nyelvét Magyarországon. Valójában a svéd politika agresszív és kioktató jellegű, és a magyarok ezt rosszul tűrik. Miközben a svéd városokban tombol az erőszak, több mint 300 robbantásos bűncselekmény történt, a kormány nem tud úrrá lenni a helyzeten – ismertette. Ezeket a migránsokat valaki beengedte, és ezért nem akarja vállalni senki a felelősséget – tette hozzá.

A migráción kívül magunkon kívül senki másban nem bízom

– mondta Orbán Viktor.

A Tisza is minden migrációs javaslatot megszavazott Brüsszelben, többek között a migránsoknak járó emelt összegű támogatásokat is.

"Mi azért hagytuk el az Európai Néppártot, mert nem értettünk egyet a migráció kérdésében, a Tisza pedig bement az EPP-be" – mondta.

A Magyarországon kialakul adóvitával kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte az egykulcsos adó azért népszerű itthon, mert aki tízszer többet keres, az tízszer többet fizet.

A többkulcsos adó visszaélésekre ad okot, nagyobb bürokráciát igényel

– tette hozzá. Kipróbáltuk a korábbi rendszert, és nem jött be. A Tisza szavazóinak több mint a fele progresszív adót szeretne – közölte a kormányfő. Szólt arról is, hogy a Tisza alelnökének szavai alapján a párt már a választás előtt bevallotta, hogy hazugságokkal akarnak nyerni, míg Gyurcsány ezt csak a választás után közölte.