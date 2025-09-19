Orbán Viktor: Ruszin-Szendi Romulusz nem fenyegetheti az embereket, hiába viszket a tenyere

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjút, mint mondta: nem az őserdőben élünk, Magyarországon nem lehet fegyverrel az emberek közé menni.
A miniszterelnök az interjú elején a migrációs nyomás elmúlt 10 évéről beszélt. Emlékeztetett, hogy a tíz évvel ezelőtti Németország még egy másik ország volt. Azóta tönkre ment az autóiparuk, eladósodtak és óriási hiteleket vesznek fel.
Orbán Viktor felidézte, hogy éppen tíz évvel ezelőtt Röszkénél derült ki, hogy a határnál megjelenő férfiak nem menekültek, hanem migránsok.
Mobiltelefonjuk volt, összehangolt akciókra voltak képesek és inkább katonai jellegű volt a mozgásuk. Kiderült, hogy bankkártyáik vannak, embercsempész hálózatok irányítják őket, és az is, hogy az egész mögött Soros György áll...
- idézte fel a kormányfő, majd hozzátette, hogy mi már akkor is tudtuk, hogy nekünk a migráció nem jó, de azóta kiderült már, hogy a németeknek sem. A miniszterelnök elmondta: ahova beengedték a migránsokat, ott jelentősen csökkent a közbiztonság. Ennél nagyobb baj is van szerinte: ezt a hibát ugyanis nem lehet kijavítani. A nyugati világ szerinte egyszer, s mindenkorra megváltozott. Úgy fogalmazott, aki a saját országa jövőjét akarja látni, az menjen el az iskolaudvarra.
A kormányfő szerint a svéd miniszterelnök régóta köszörüli a nyelvét Magyarországon. Valójában a svéd politika agresszív és kioktató jellegű, és a magyarok ezt rosszul tűrik. Miközben a svéd városokban tombol az erőszak, több mint 300 robbantásos bűncselekmény történt, a kormány nem tud úrrá lenni a helyzeten – ismertette. Ezeket a migránsokat valaki beengedte, és ezért nem akarja vállalni senki a felelősséget – tette hozzá.
A migráción kívül magunkon kívül senki másban nem bízom
– mondta Orbán Viktor.
A Tisza is minden migrációs javaslatot megszavazott Brüsszelben, többek között a migránsoknak járó emelt összegű támogatásokat is.
"Mi azért hagytuk el az Európai Néppártot, mert nem értettünk egyet a migráció kérdésében, a Tisza pedig bement az EPP-be" – mondta.
A Magyarországon kialakul adóvitával kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte az egykulcsos adó azért népszerű itthon, mert aki tízszer többet keres, az tízszer többet fizet.
A többkulcsos adó visszaélésekre ad okot, nagyobb bürokráciát igényel
– tette hozzá. Kipróbáltuk a korábbi rendszert, és nem jött be. A Tisza szavazóinak több mint a fele progresszív adót szeretne – közölte a kormányfő. Szólt arról is, hogy a Tisza alelnökének szavai alapján a párt már a választás előtt bevallotta, hogy hazugságokkal akarnak nyerni, míg Gyurcsány ezt csak a választás után közölte.
A nemzeti konzultáció eddig minden alkalommal segítettek abban, hogy a valós kérdések napvilágra kerüljenek, és így lesz ez az adózás ügyében is – mondta Orbán Viktor. A kormányfő részletesen ismertette, hogy az egyes ágazatokban mekkora veszteséget jelentene az embereknek a Tisza-adó.
A mi kormányunk nem egyedekben gondolkozik, hanem családokban, és az adórendszernek ehhez igazodnia kell
– tette hozzá. A kormány nem a családi pótlékot, hanem a munkához kapcsolódó kedvezményeket növeli. Így egyre több közösségben indult meg a középosztályosodás, a cigányok körében is - tudatta.
Orbán Viktor a nyugdíjasok helyzetéről azt mondta, hogy
még 2010-ben született egy megállapodás a kormány és az idősek között, miszerint a nyugdíjak értékét megvédik. Ez azóta mindig megtörtént.
Mint mondta: novemberben korrigál mindig a kormány ezen a területen, ha a vártnál nagyobb az infláció. Hozzátette: mindezek mellett a 13. havi nyugdíjat is visszaadta az időseknek ez a kormány.
A tiszás fegyverbotrányra is kitért a miniszterelnök. Szerinte, ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor neki ágyút kéne magánál hordania.
Nem hordhat magával egy értelmes ember fegyvert, ha közösségbe megy
– mondta Orbán Viktor. Szerinte elfogadhatatlanok azok a nyilatkozatok, amiket a bukott vezérkari főnök tett. "Neki viszket a tenyere, meg le tudná ezt rendezni" – ezt nyilatkozta Magyar Péter kedvenc katonája.
Egy volt vezérkari főnök sem fenyegethet bárkit, nem áll a többi állampolgár felett, és nem illetik meg különleges jogok azért mert veérkari főnök volt.
Se az alkotmányban, se egyik törvényben sem szerepel, hogy a vezérkari főnök lerendezhet dolgokat – közölte Orbán Viktor.
A világban tapasztalható baloldali erőszakhullámmal és annak következményeivel kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott:
Örültem, hogy Trump elnök így döntött, így kezdeményezni fogom, hogy az antifát az amerikai mintára terrorszervezetnek minősítsük
– jelentette be Orbán Viktor.
A miniszterelnöki interjú itt nézhető vissza:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.