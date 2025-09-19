RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ruszin-Szendi Romulusz nem fenyegetheti az embereket, hiába viszket a tenyere

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjút, mint mondta: nem az őserdőben élünk, Magyarországon nem lehet fegyverrel az emberek közé menni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 07:21
Módosítva: 2025.09.19. 08:26
Orbán Viktor kossuth rádió miniszterelnök

A miniszterelnök az interjú elején a migrációs nyomás elmúlt 10 évéről beszélt. Emlékeztetett, hogy a tíz évvel ezelőtti Németország még egy másik ország volt. Azóta tönkre ment az autóiparuk, eladósodtak és óriási hiteleket vesznek fel. 

Orbán Viktor a Kossuth Rádió vendége volt
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban Fotó: YouTube 

Orbán Viktor felidézte, hogy éppen tíz évvel ezelőtt Röszkénél derült ki, hogy a határnál megjelenő férfiak nem menekültek, hanem migránsok. 

Mobiltelefonjuk volt, összehangolt akciókra voltak képesek és inkább katonai jellegű volt a mozgásuk. Kiderült, hogy bankkártyáik vannak, embercsempész hálózatok irányítják őket, és az is, hogy az egész mögött Soros György áll...

- idézte fel a kormányfő, majd hozzátette, hogy mi már akkor is tudtuk, hogy nekünk a migráció nem jó, de azóta kiderült már, hogy a németeknek sem. A miniszterelnök elmondta: ahova beengedték a migránsokat, ott jelentősen csökkent a közbiztonság. Ennél nagyobb baj is van szerinte: ezt a hibát ugyanis nem lehet kijavítani. A nyugati világ szerinte egyszer, s mindenkorra megváltozott. Úgy fogalmazott, aki a saját országa jövőjét akarja látni, az menjen el az iskolaudvarra. 

A kormányfő szerint a svéd miniszterelnök régóta köszörüli a nyelvét Magyarországon. Valójában a svéd politika agresszív és kioktató jellegű, és a magyarok ezt rosszul tűrik. Miközben a svéd városokban tombol az erőszak, több mint 300 robbantásos bűncselekmény történt, a kormány nem tud úrrá lenni a helyzeten – ismertette. Ezeket a migránsokat valaki beengedte, és ezért nem akarja vállalni senki a felelősséget – tette hozzá. 

A migráción kívül magunkon kívül senki másban nem bízom 

– mondta Orbán Viktor. 

A Tisza is minden migrációs javaslatot megszavazott Brüsszelben, többek  között a migránsoknak járó emelt összegű támogatásokat is. 

"Mi azért hagytuk el az Európai Néppártot, mert nem értettünk egyet a migráció kérdésében, a Tisza pedig bement az EPP-be" – mondta. 

A Magyarországon kialakul adóvitával kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte az egykulcsos adó azért népszerű itthon, mert aki tízszer többet keres, az tízszer többet fizet. 

A többkulcsos adó visszaélésekre ad okot, nagyobb bürokráciát igényel 

– tette hozzá. Kipróbáltuk a korábbi rendszert, és nem jött be. A Tisza szavazóinak több mint a fele progresszív adót szeretne – közölte a kormányfő. Szólt arról is, hogy a Tisza alelnökének szavai alapján a párt már a választás előtt bevallotta, hogy hazugságokkal akarnak nyerni, míg Gyurcsány ezt csak a választás után közölte. 

A nemzeti konzultáció eddig minden alkalommal segítettek abban, hogy a valós kérdések napvilágra kerüljenek, és így lesz ez az adózás ügyében is – mondta Orbán Viktor. A kormányfő részletesen ismertette, hogy az egyes ágazatokban mekkora veszteséget jelentene az embereknek a Tisza-adó. 

A mi kormányunk nem egyedekben gondolkozik, hanem családokban, és az adórendszernek ehhez igazodnia kell 

– tette hozzá. A kormány nem a családi pótlékot, hanem a munkához kapcsolódó kedvezményeket növeli. Így egyre több közösségben indult meg a középosztályosodás, a cigányok körében is - tudatta.
Orbán Viktor a nyugdíjasok helyzetéről azt mondta, hogy 

még 2010-ben született egy megállapodás a kormány és az idősek között, miszerint a nyugdíjak értékét megvédik. Ez azóta mindig megtörtént.

Mint mondta: novemberben korrigál mindig a kormány ezen a területen, ha a vártnál nagyobb az infláció. Hozzátette: mindezek mellett a 13. havi nyugdíjat is visszaadta az időseknek ez a kormány. 

Ruszin-Szendi Romulusz nem fenyegetheti az embereket

A tiszás fegyverbotrányra is kitért a miniszterelnök. Szerinte, ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor neki ágyút kéne magánál hordania. 

Nem hordhat magával egy értelmes ember fegyvert, ha közösségbe megy 

– mondta Orbán Viktor. Szerinte elfogadhatatlanok azok a nyilatkozatok, amiket a bukott vezérkari főnök tett. "Neki viszket a tenyere, meg le tudná ezt rendezni" – ezt nyilatkozta Magyar Péter kedvenc katonája.

Egy volt vezérkari főnök sem fenyegethet bárkit, nem áll a többi állampolgár felett, és nem illetik meg különleges jogok azért mert veérkari főnök volt.

 Se az alkotmányban, se egyik törvényben sem szerepel, hogy a vezérkari főnök lerendezhet dolgokat – közölte Orbán Viktor. 

A világban tapasztalható baloldali erőszakhullámmal és annak következményeivel kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott: 

Örültem, hogy Trump elnök így döntött, így kezdeményezni fogom, hogy az antifát az amerikai mintára terrorszervezetnek minősítsük 

– jelentette be Orbán Viktor. 

A miniszterelnöki interjú itt nézhető vissza:

 

 

