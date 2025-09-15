Nélkülük nem kerülne étel az asztalodra: kilencedik alkalommal tartották meg a Földművesek Napját

A jelszó ismét Isten, haza család volt.
A Földművesek Napját kilencedik alkalommal rendezték meg a hétvégén. Az esemény lényege, hogy megemlékezzenek a gazdák és a földművesek áldozatos munkájáról, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy nélkülük nem kerülne étel az asztalunkra. Idén Pilis városában tartották a rendezvényt, de minden évben változik, hogy melyik város lesz méltó a kisgazdák jelmondatához: az „Isten-haza-család” hármashoz.
A jeles rendezvény Torgyán József nevéhez fűződik, aki annak idején a Független Kisgazdapárt (FKGP) elnökeként kezdeményezte, hogy minden évbe tartsák meg. A törvényjavaslatot Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek, amely elfogadta, és azóta is töretlen sikerrel tartják meg a Földművesek Napját.
Bár 2015 óta zajlanak az előkészületek, az első Földművesek Napját 2018. szeptember 17-én tartották. A földreformjáról elhíresült „csizmás” miniszter, Nagyatádi Szabó István szeptember 17-én született, ezért esett erre a napra a választás. Idén az ünnepnap előtti hétvégén rendezte meg az Arany-Korona Alapítvány.
A Földművesek Napján megünnepeljük azokat az embereket, akik hazánk életének gyakorlatilag az alappillérei, vagyis a földművesek, a gazdák és az élelmiszer előállítók, hiszen nélkülük nem lenne élet és nem lenne jövő. Az ő nagyszerű munkájukat köszönjük meg ezzel az ünnepséggel és megemlékezünk róluk
– fogalmazott a Ripostnak dr. Pátzay György a Kisgazda Polgári Egyesület titkára, parlamenti szakértő.
Idén a magyar kormányt képviselték beszédeikben Hubai Imre mezőgazdasági államtitkár, Velkei József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest vármegyei elnöke és Erdős Norbert, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, országgyűlési képviselő.
Méltatták a gazdákat, hangsúlyozták a mezőgazdaság fontosságát, illetve azt, hogy annak minden ember életére van hatása, valamint több megbecsülést kértek a gazdák számára.
Színvonalas kulturális műsor vette kezdetét a beszédek után, népi táncházzal népzene kíséretében, majd díszebéddel zárták a napot.
Minden évben egy olyan településre esik a választás, ahol jelen van a vidéki életforma, illetve érezhető, hogy komolyan veszik a kisgazdák jelmondatát, az Isten–haza–család hármasát.
Tavaly Lajosmizsére esett a választás, jövőre, a jubileumi 10. alkalom során pedig Nagyatádi „csizmás” miniszter szülővárosa, Csokonyavisonta fog helyet adni a rendezvénynek. A Földművesek Napja országos zászlaját ünnepélyes keretek között adták át a település polgármesterének.
