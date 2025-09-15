Nélkülük nem kerülne étel az asztalodra: kilencedik alkalommal tartották meg a Földművesek Napját

A Földművesek Napját kilencedik alkalommal rendezték meg a hétvégén. Az esemény lényege, hogy megemlékezzenek a gazdák és a földművesek áldozatos munkájáról, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy nélkülük nem kerülne étel az asztalunkra. Idén Pilis városában tartották a rendezvényt, de minden évben változik, hogy melyik város lesz méltó a kisgazdák jelmondatához: az „Isten-haza-család” hármashoz.

A Földművesek Napja alkalmából díjazták a környékbeli gazdákat (Fotó: KARLIK DORA)

A jeles rendezvény Torgyán József nevéhez fűződik, aki annak idején a Független Kisgazdapárt (FKGP) elnökeként kezdeményezte, hogy minden évbe tartsák meg. A törvényjavaslatot Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek, amely elfogadta, és azóta is töretlen sikerrel tartják meg a Földművesek Napját.

A „csizmás” miniszter emléke

Bár 2015 óta zajlanak az előkészületek, az első Földművesek Napját 2018. szeptember 17-én tartották. A földreformjáról elhíresült „csizmás” miniszter, Nagyatádi Szabó István szeptember 17-én született, ezért esett erre a napra a választás. Idén az ünnepnap előtti hétvégén rendezte meg az Arany-Korona Alapítvány.

A Földművesek Napján megünnepeljük azokat az embereket, akik hazánk életének gyakorlatilag az alappillérei, vagyis a földművesek, a gazdák és az élelmiszer előállítók, hiszen nélkülük nem lenne élet és nem lenne jövő. Az ő nagyszerű munkájukat köszönjük meg ezzel az ünnepséggel és megemlékezünk róluk

– fogalmazott a Ripostnak dr. Pátzay György a Kisgazda Polgári Egyesület titkára, parlamenti szakértő.

Díjazzák a legkiválóbb helyi és környékbeli gazdákat

Idén a magyar kormányt képviselték beszédeikben Hubai Imre mezőgazdasági államtitkár, Velkei József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest vármegyei elnöke és Erdős Norbert, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, országgyűlési képviselő.

Méltatták a gazdákat, hangsúlyozták a mezőgazdaság fontosságát, illetve azt, hogy annak minden ember életére van hatása, valamint több megbecsülést kértek a gazdák számára.

Színvonalas kulturális műsor vette kezdetét a beszédek után, népi táncházzal népzene kíséretében, majd díszebéddel zárták a napot.