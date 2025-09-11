Magosz és NAK szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel nyomást gyakorol az EU-Mercosur megállapodás kapcsán

Elfogadhatatlan Brüsszel nyomásgyakorlása a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, amely dél-amerikai élelmiszerek EU-ba irányuló importjának biztosítana vámmentességet - közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdán az MTI-vel.

Újabb, az európai gazdák életét megnehezítő döntést hozott az Európai Bizottság. Brüsszel szeptember 3-án javaslatot tett az EU-Mercosur-megállapodás sürgős elfogadására. Az Európai Bizottság célja, hogy a Mercosur-megállapodás még ez év végéig tető alá kerüljön.

Az érdekképviseletek állásfoglalása szerint az Európai Bizottság annak ellenére akarja a megállapodást sürgősen elfogadtatni, hogy az súlyos piaci és élelmiszerbiztonsági kockázatot hordoz. Az uniós gazdaszervezetek szerint az EU termelőit komoly károk érnék, miközben az Ukrajnából érkező dömping hatásaival is kedvezőtlenek.

Leginkább a termelési normák, az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok és a fenntarthatóság miatt aggódhatnak az érintettek

- olvasható a közleményben.

A Magosz és a NAK kifogásolja, hogy az EU folyamatosan szigorítja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés szabályait a saját termelőivel szemben, de a szabadkereskedelmi egyezménnyel beengedné a kevésbé szigorú feltételek közepette előállított dél-amerikai importot. Ez a kettős mérce az európai polgárok egészséges élelmiszerekhez való jogát is veszélybe sodorhatja, az egyezményt ráadásul akkor kötnék meg, amikor bizonytalan az EU mezőgazdaságának jövőjét meghatározó Közös Agrárpolitika alakulása is.

A magyar agrár-érdekképviseletek szerint csak olyan egyezmény fogadható el, amely tiszteletben tartja a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fogyasztók érdekeit

- írják.