Megtörtént a nagy bejelentés: a magyarok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba

Magyarország visszanyerte teljes jogú státuszát az amerikai vízummentességi programban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 16:16
bejelentés Vízummentesség Egyesült Államok

A Magyar Nemzet írja, hogy az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának (DHS) vezetője, Kristi Noem közölte, hogy Magyarország visszanyerte teljes jogú státuszát az amerikai vízummentességi programban (VWP), miután hazánk sikeresen teljesítette azokat a biztonsági követelményeket, amik a korlátozások feloldásához szükségesek voltak.

Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország tett a vízummentességi program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében.

Trump elnökhöz hasonlóan Orbán miniszterelnök is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa országának határainak biztonságát és ellenőrizze, ki lép be az országba. Amikor a nemzetek biztosítják határaik biztonságát, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért jutalmat érdemelnek. Trump elnök és Noem miniszter erőfeszítéseinek köszönhetően a Belbiztonsági Minisztérium visszaállítja a bevándorlási rendszer integritását

– mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.

Ez azt jelenti, hogy megszűnnek azok a korlátozások, amik korábban megnehezítették a magyar állampolgárok utazását az Egyesült Államokba, és az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használata is egyszerűsödik a magyar utazók számára – a korábbi egyéves érvényességi idő helyett 2025. szeptember 30-tól kétéves, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt igényelhetnek a magyar állampolgárok.

Szijjártó Péter üdvözölte a döntést:

A demokrata kormány alatt Joe Biden és az amerikai elnöki adminisztráció ellenségként tekintett Magyarországra. A magyar-amerikai politikai együttműködés a mélypontjára jutott. Ez a helyzet változott meg teljes egészében akkor, amikor Donald Trump elnök megnyerte a választást. Azóta a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük.

 

