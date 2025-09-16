Megtörtént a nagy bejelentés: a magyarok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba

Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország tett a vízummentességi program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében.

Trump elnökhöz hasonlóan Orbán miniszterelnök is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa országának határainak biztonságát és ellenőrizze, ki lép be az országba. Amikor a nemzetek biztosítják határaik biztonságát, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért jutalmat érdemelnek. Trump elnök és Noem miniszter erőfeszítéseinek köszönhetően a Belbiztonsági Minisztérium visszaállítja a bevándorlási rendszer integritását