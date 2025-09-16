Megtörtént a nagy bejelentés: a magyarok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba

Magyarország visszanyerte teljes jogú státuszát az amerikai vízummentességi programban.
A Magyar Nemzet írja, hogy az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának (DHS) vezetője, Kristi Noem közölte, hogy Magyarország visszanyerte teljes jogú státuszát az amerikai vízummentességi programban (VWP), miután hazánk sikeresen teljesítette azokat a biztonsági követelményeket, amik a korlátozások feloldásához szükségesek voltak.
Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország tett a vízummentességi program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében.
Trump elnökhöz hasonlóan Orbán miniszterelnök is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa országának határainak biztonságát és ellenőrizze, ki lép be az országba. Amikor a nemzetek biztosítják határaik biztonságát, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért jutalmat érdemelnek. Trump elnök és Noem miniszter erőfeszítéseinek köszönhetően a Belbiztonsági Minisztérium visszaállítja a bevándorlási rendszer integritását
– mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.
Ez azt jelenti, hogy megszűnnek azok a korlátozások, amik korábban megnehezítették a magyar állampolgárok utazását az Egyesült Államokba, és az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használata is egyszerűsödik a magyar utazók számára – a korábbi egyéves érvényességi idő helyett 2025. szeptember 30-tól kétéves, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt igényelhetnek a magyar állampolgárok.
Szijjártó Péter üdvözölte a döntést:
A demokrata kormány alatt Joe Biden és az amerikai elnöki adminisztráció ellenségként tekintett Magyarországra. A magyar-amerikai politikai együttműködés a mélypontjára jutott. Ez a helyzet változott meg teljes egészében akkor, amikor Donald Trump elnök megnyerte a választást. Azóta a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.