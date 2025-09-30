Keményen nekimentek Magyar Péternek: Hiába tagadod az adóemelési terveidet, Pinokkió Péter!

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom leleplezte Magyar Pétert.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom megosztott a közösségi oldalán egy videót, amiben leleplezik Magyar Pétert.
Hiába tagadod az adóemelési terveidet, Pinokkió Péter! Felvételek vannak róla!
Hát nem tudod? Hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát!
– írták az alább megtekinthető videóhoz.
