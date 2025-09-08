Hogy tehettek ilyet? Hagyták, hogy halálra fagyjon egy nő az idősek otthonában

Halálra fagyott egy nő egy texasi idősotthonban. Az esettel kapcsolatban letartóztattak két alkalmazottat, mert nyitva hagyták az ablakot az illető szobájában.

Haláleset az idősek otthonában / Képünk illusztráció: Unsplash

A 73 éves Cynthia Pierce-t kórházba szállították, miután testhőmérséklete rohamosan csökkenni kezdett. Az idős asszony végül úton a kórház felé halt meg, 2021. február 17-én. Mendi Ramsay és Rochelle Alvarado állítólag nyitva hagyták az ablakot, miután kicserélték a hölgy szennyesét a texasi Austinban található Renaissance Austin Assisted Livingben.

Az incidens a hírhedt Uri vihar idején történt, amely Texasban tombolt, és több mint 250 kihűléses halálesetet okozott, miután komoly áramkimaradások voltak a térségben.

A bírósági dokumentumok szerint a két alkalmazott reggel elhagyta a szobát és délutánig rá sem nézett az idős nőre. A vihar idején áramszünet volt az intézményben, és nem tették meg a szükséges intézkedéseket a biztonság érdekében.

Az ügyészség szerint Cynthia egy fűtetlen, nyitott ablakú szobában volt a halála előtt, majd a kórházba vezető úton életét vesztette. Az idősek otthonában állítólag volt egy melegebb hely is, de nem tettek semmit annak érdekében, hogy az asszonyt átszállítsák oda.

Az ügyvéd szerint nem védencei hibájából történt a tragédia, és semmilyen bűncselekmény nem történt. Elyse Yates, Cynthia unokája teljesen le volt sújtva, szerinte a nagymamája halálra fagyott abban a szobában – írja a Mirror.