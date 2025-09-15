Szenzációs felfedezés a tó mélyén: 138 éve keresték már a hajót

Matt Olson éppen új útvonalakat keresett egy hajókirándulásaihoz. Aztán rábukkant egy kincsre, amelyet a történészek több mint egy évszázada kerestek: egy ősi hajóroncsra a tó fenekén.
Olson, aki egy kis túraszervező céget vezet a Michigan-tavon, műholdfelvételeket nézegetett. A wisconsini Rowleys-öböl közelében egy furcsa árnyékot pillantott meg a vízben. Hajóval ment oda, és alig hitt a szemének: egy hajóroncs hevert a fenéken.
A Wisconsini Történelmi Társaság megerősítette a látványos felfedezést. A "Frank D. Barker" egy körülbelül 40 méter hosszú, kétárbocos vitorlás hajó. 1887-ben veszett el. Abban az évben Escanaba felé tartott, hogy vasércet szállítson. Egy ködfelhő azonban nehézségeket okozott a matrózoknak. A hajó letért az útvonaláról, egy mészkő hegynek ütközött, és elsüllyedt. A legénység a közeli Pók-szigetre menekült.
Röviddel a hajó elsüllyedése után számos sikertelen kísérlet történt a hajó megmentésére. Történelmi újságok jelentései szerint a hajó korábban a Pók-sziget közelében horgonyzott. Ez valószínűleg az egyik oka annak, hogy a mentőhajók nem találták meg a roncsot.
A „Frank D. Barker”-t Claytonban, New York államban építették. A hajótestet kifejezetten nagy mennyiségű gabona szállítására tervezték, és úgy építették meg, hogy a hajó továbbra is áthaladhasson a kanadai Welland-csatorna keskeny zsilipjein. Akkoriban a hajó 8000 dollárt ért – ma körülbelül 250 000 dollárt (83,2 millió Ft) ér.
Hálásak vagyunk Matt Olson éleslátásáért és a felfedezés gyors jelentéséért
– mondta Tamara Thomsen tudós. Olson számára ez már a harmadik roncs, amit felfedezett.
Hihetetlen érzés egy ekkora és ilyen jó állapotban lévő hajóroncsra bukkanni, különösen azért, mert hogy ilyen régóta nem fedezték fel. Megtiszteltetés számomra, hogy szerepet játszhatok abban, hogy ez a történet napvilágra kerüljön, és az emberek jobban megérthessék Wisconsin tengerészeti történelmét
– mondta.
A Wisconsini Történelmi Társaság most kutatni szeretné a roncsot, ám ehhez előtte anyagiforrásokat kell gyűjtenie.
