Döbbenetes: feleségét akarta felgyújtani a borsodi férfi

Egy borsodi kistelepülésen, a hosszú ideje alkoholproblémákkal küzdő holland férfi hónapokig tartotta rettegésben feleségét. A végén már fel akarta gyújtani feleségét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 21:26
felgyújt feleség erőszak

Kapcsolati erőszak botránkoztatott meg egy borsodi kistelepülést. Súlyos büntetéssel kell számolnia a feleségét hónapokig terrorban tartó férfinak -írja a Bors. Benzinnel akarta felgyújtani a házat és feleségét.

felgyújtotta volna feleségét
A holland férfi felgyújtotta volna felségét Fotó: Pexels (illusztráció)

A Miskolci Törvényszék hozta nyilvánosságra a bűnesetet, hogy bemutassa a kapcsolati erőszak árnyékos oldalát. Egy éve telepedett le Magyarországon a holland pár, de a hamar szertefoszlott a leányálombeli vidéki élet képe. Egy olyan életbe keveredett a feleség, amiben minden mozdulata, minden szava félelmet keltett. Tisztában volt azzal, hogy egy aprócska hiba újabb vezethet.

A felgyújtás elől elmenekült a feleség 

Egész napos vitatkozás után a holland férfi kijelentette, hogy megöli a feleségét. Benzint locsolt a padlóra, amivel a menekülő felesége lábszárát is leöntötte. A nő sikoltozva próbált kijutni a házból, de a férje követte, és megpróbálta házon belül tartani. Meg is ütötte a nőt, aki végül a nő sikeresen kiszabadult a férje "karmai közül", és a nyári konyhába menekült. 

A férfi utána ment és kijelentette, hogy végez mindkettőjükkel.

A feleség átmászott a kerítésen és segítséget kért a szomszédoktól. Eközben a férfi megpróbált öngyilkos lenni. A földön feküdt és felvágta az ereit, így találtak rá a rendőrök. Megmentették. 

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a holland férfi letartóztatását emberölés előkészülete és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak miatt. 

 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
