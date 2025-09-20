RETRO RÁDIÓ

Kósa Ádám: "Hamarosan kezdünk!"

A fogyatékosságügyi államtitkár is részt vesz a digitális polgári körök találkozóján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 11:36
Kósa Ádám államtitkár Papp László Budapest Sportaréna

Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal a digitális polgári körök találkozóján.

digitális polgári körök
Kósa Ádám államtitkár is ott lesz a digitális polgári körök első országos találkozóján

A digitális polgári körök találkozója 12 órakor kezdődik

Hamarosan kezdünk! – írta közösségi oldalán Kósa Ádám.

A Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a digitális polgári körök első országos találkozója alkalmából jelentkezett be a  közösségi oldalán, jelezve, hogy ő is részt vesz az eseményen.

A digitális polgári körök találkozója 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.

A budapesti Papp László Sportarénában többek között Kocsis Máté, Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

