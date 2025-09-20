Kósa Ádám: "Hamarosan kezdünk!"

A fogyatékosságügyi államtitkár is részt vesz a digitális polgári körök találkozóján.
Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal a digitális polgári körök találkozóján.
Hamarosan kezdünk! – írta közösségi oldalán Kósa Ádám.
A Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a digitális polgári körök első országos találkozója alkalmából jelentkezett be a közösségi oldalán, jelezve, hogy ő is részt vesz az eseményen.
A digitális polgári körök találkozója 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.
A budapesti Papp László Sportarénában többek között Kocsis Máté, Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.
