Cigányozott! A baloldalon is nekimentek az eszét vesztő Hadházynak

A büdös k**va életbe! - írta róla például Ceglédi Zoltán. És ez még nem minden!

Hadházy Ákos Facebook-posztjában a „bánnfyhunyadi cigánypalotákhoz” hasonlította az általa csak „Pusztaverszájnak” nevezett hatvanpusztai birtokot, Orbán Viktor édesapjának házát – írja a Ripost.

Konok Péter hozzászólásában azt írta, hogy: „Ez a poszt, ezzel a csodás párhuzammal konkrétan azért született, hogy a tisztelt kommentelők végre jól kicigányozhassák és orsósozhassák magukat, mert az olyan szép, demokratikus dolog? Bravó.”

Ceglédi Zoltán közösségi oldalán reagált Hadházy rasszista bejegyzésére. A politikai elemző a Tisza Párthoz is szólt, kérve őket, hogy olyan jelöltet állítsanak Zuglóban, aki képes legyőzni Hadházyt.

Tavaly tavasz óta, Magyar Péter indulása óta most először van bennem lángoló indulat egy »óellenzéki« ellen, tényleg A BÜDÖS K.RVA ÉLETBE MÁR, hogy pont egy szekszárdi állatorvos játszik alá még ennek is, ő nem érti meg, kiket szolgál ki ezzel, mit művel. Fuhh, nagyon mérges lettem. Áradjon a Tisza, bele a kerületembe, most

– írta Ceglédi.

Horn Gábor sem hagyta szó nélkül a történteket, bejegyzésében üzent Hadházy Ákosnak, akinek felhívta a figyelmét arra, hogy „a mai »leleplezés«, ami az Orbán papa és az erdélyi cigány paloták összefüggéseit kutatja, nagyon ciki!! Szerintem nagyon gyorsan le kéne venni az Fb-ről.” Hozzátette, az ilyen összevetéseknek „nincs helye”, ráadásul „semmiféle” alapja sincs . „Indulatokat, gyűlöletet azonban lehet korbácsolni” – húzta alá.



Nem csak a fent említett posztjával zúdította magára a nép haragját Hadházy Ákos a héten. Gyorsan bejárta a sajtót az a keddi, Ferenciek terén történt incidens, amire azután került sor, miután a független országgyűlési képviselő demonstrációja közben megszólalt a belvárosi ferences templom harangja. Hadházy és az agresszív tömegből páran – köztük az egyik zebrajelmezbe öltözött személy – berontottak a templomba. A 15 perces harangszó után Reisz Pál atya kijött a térre egy zsolozsmáskönyvvel a kezében, ahol a tüntetők ellenségesen, sértő kiáltásokkal fogadták az idős szerzetest.