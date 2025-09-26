RETRO RÁDIÓ

A hamis Brad Pitt csalás áldozata megosztotta a „kapcsolat” intim üzeneteit

Egy dolgot nem bánt csak meg az áldozat. A hamis Brad Pittel szerzett tapasztalatairól írt könyvet a nő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 10:30
Brad Pitt átverés csaló

Egy francia nő hihetetlen csalás áldozata lett ebben az évben. Az 53 éves Anne Deneuchatel az interneten ismerkedett meg a hamis Brad Pittel. A csaló elcsábította a nőt és meggyőzte, hogy súlyos betegségben szenved és pénzre van szüksége.

Később az igazi Brad Pitt is nyilatkozott az ügyről.
Később az igazi Brad Pitt is nyilatkozott az ügyről – Fotó: GETTY IMAGES / HOT MAGAZIN

A nő nagyjából 700 000 £ (313 708 500 Ft) értékű összeget küldött el a csalónak, aki meggyőzte őt, hogy váljon el férjétől és a válásban megszerzett pénzt is küldje el neki. A francia nő egy idő után gyanakodni kezdett és jelentette a rendőrségnek a csalást. Anne Deneuchatel végül elhagyta férjét a hamis Brad Pitt kedvéért, akiről kiderült, hogy több nigériai csaló által működtetett álprofil.

Az átverés és megkárosítás után az áldozatnak pszichológiai segítségre volt szüksége a történtek feldolgozásához. Később könyvet írt tapasztalatairól Többé nem leszek préda címen. A könyvből kiderülnek a hamis kapcsolat intim részletei is. A csalók pontos és érzelmekkel teli személyiséget készítettek, amellyel az ujjai köré csavarták a védtelen nőt.

A hamis Brad Pitt megnyílt az alkoholizmusáról, Anglina Jolie-val történt válásáról és a magányáról

A csalók gyorsan meggyőzték a nőt, hogy különleges szerelem alakult ki köztük.

Királynőm, te vagy a mindenem. Imádlak, bébi nagyon szeretlek

A pár naponta többször beszélt. A hamis Brad Pitt szerelmes versekkel, bókokkal és lánykérésekkel bombázta a nőt. Anne Deneuchatelnek jólestek a bókok. A nő már egy ideje úgy érezte, hogy csapdába esett a házasságában. A csalás után nem bánta meg a válást, szerinte az egyik legjobb döntés volt, amit megtett az életének ezen időszakában.

Később az igazi Brad Pitt is nyilatkozott az ügyről. A színész figyelmezteti a rajongóit, hogy ne válaszoljanak gyanús üzenetekre – írja a LadBible.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu