A hamis Brad Pitt csalás áldozata megosztotta a „kapcsolat” intim üzeneteit

Egy dolgot nem bánt csak meg az áldozat. A hamis Brad Pittel szerzett tapasztalatairól írt könyvet a nő.
Egy francia nő hihetetlen csalás áldozata lett ebben az évben. Az 53 éves Anne Deneuchatel az interneten ismerkedett meg a hamis Brad Pittel. A csaló elcsábította a nőt és meggyőzte, hogy súlyos betegségben szenved és pénzre van szüksége.
A nő nagyjából 700 000 £ (313 708 500 Ft) értékű összeget küldött el a csalónak, aki meggyőzte őt, hogy váljon el férjétől és a válásban megszerzett pénzt is küldje el neki. A francia nő egy idő után gyanakodni kezdett és jelentette a rendőrségnek a csalást. Anne Deneuchatel végül elhagyta férjét a hamis Brad Pitt kedvéért, akiről kiderült, hogy több nigériai csaló által működtetett álprofil.
Az átverés és megkárosítás után az áldozatnak pszichológiai segítségre volt szüksége a történtek feldolgozásához. Később könyvet írt tapasztalatairól Többé nem leszek préda címen. A könyvből kiderülnek a hamis kapcsolat intim részletei is. A csalók pontos és érzelmekkel teli személyiséget készítettek, amellyel az ujjai köré csavarták a védtelen nőt.
A csalók gyorsan meggyőzték a nőt, hogy különleges szerelem alakult ki köztük.
Királynőm, te vagy a mindenem. Imádlak, bébi nagyon szeretlek
A pár naponta többször beszélt. A hamis Brad Pitt szerelmes versekkel, bókokkal és lánykérésekkel bombázta a nőt. Anne Deneuchatelnek jólestek a bókok. A nő már egy ideje úgy érezte, hogy csapdába esett a házasságában. A csalás után nem bánta meg a válást, szerinte az egyik legjobb döntés volt, amit megtett az életének ezen időszakában.
Később az igazi Brad Pitt is nyilatkozott az ügyről. A színész figyelmezteti a rajongóit, hogy ne válaszoljanak gyanús üzenetekre – írja a LadBible.
