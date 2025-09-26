RETRO RÁDIÓ

Figyelem autósok, holnaptól erre kell felkészülni

A dízel ára emelkedni fog.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 10:51
Módosítva: 2025.09.26. 11:14
benzin árváltozás dízel

Fontos hír érkezett az autósoknak, ugyanis szombaton, szeptember 27-én változás lesz a hazai üzemanyagtöltő állomások áraiban. Nagy áralakulás nem várható, mivel a benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad, csupán a gázolaj ára emelkedik, de az is csak két forinttal – írja a Bors.

autósok
Az autósok a dízel árában tapasztalhatnak változást – Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

Autósok figyelem: ebben lesz változás

Ma, szeptember 26-án az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információ szerint:

95-ös benzin: 586 Ft/liter, gázolaj: 588 Ft/liter – a megosztott információk szerint utóbbi fog 590 Ft/literre emelkedni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
