Figyelem autósok, holnaptól erre kell felkészülni

A dízel ára emelkedni fog.
Fontos hír érkezett az autósoknak, ugyanis szombaton, szeptember 27-én változás lesz a hazai üzemanyagtöltő állomások áraiban. Nagy áralakulás nem várható, mivel a benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad, csupán a gázolaj ára emelkedik, de az is csak két forinttal – írja a Bors.
Ma, szeptember 26-án az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információ szerint:
95-ös benzin: 586 Ft/liter, gázolaj: 588 Ft/liter – a megosztott információk szerint utóbbi fog 590 Ft/literre emelkedni.
