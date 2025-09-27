Gyerekei minden nap sírnak: raktárban dolgozó édesanyára zúdultak a csomagok, a helyszínen meghalt

A UPS logisztikai cég megtörte a csendet, miután egy ott dolgozó anya holtan került elő a raktárban a csomagok alól.

Az előzetes vizsgálat szerint baleset állhat az anya halála mögött / Fotó: GoFundMe

Teljesen összetört az elhunyt anya családja, most válaszokat követelnek

A 43 éves Shelma Reyna éppen egy pótkocsit pakolt meg, amikor egy hatalmas csomagtömkeleg zúdult rá. Az eset a kaliforniai Richmondban, a UPS raktárában történt, ahol Shelmát később egy munkatársa találta meg. Sajnos a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Volt férje, Juan Icazbalceta elmondta, hogy Shelma halála olyan, mint egy rémálom, és gyermekei összetörtek a veszteségtől.

Fáj nekik. Minden nap sírnak. Rosszul érzik magukat. Még mindig várják az anyjukat. Ő nem csak egy nő volt. Ő egy anya, valakinek a lánya, nagynénje. Valakinek az egész világa. Szeretném tudni, mi történt abban a pillanatban. Mert ez senkivel sem igazságos

- nyilatkozta a történtek után Icazbalceta.

Jelenleg nem teljesen világos, hogyan történt az eset, de a richmondi rendőrség szóvivője, Donald Patchin hadnagy elmondta, hogy úgy tűnik, balesetről van szó. Az előzetes vizsgálatok alapján Shelma éppen csomagokat pakolt egy pótkocsiba, amikor több ráomlott.

Az első jelentések szerint az alkalmazott egyedül volt a konténerben. A rendőrök felvételeket kerestek, nem tudom, találtak-e, és tanúkat is készültek meghallgatni

- tette hozzá.

Shelma unokahúga, Esmeralda Ocampo által létrehozott GoFundMe-gyűjtésben úgy írt róla, mint egy csodálatos emberről, akinek gyönyörű lelke volt:

Mindenkinek segített, akinek szüksége volt rá. Mindig nagyon pozitív volt, és jobbá tette a napjainkat.

Elmondása szerint az adományokat Shelma temetésére és unokatestvére támogatására fordítják.

A logisztikai cég is reagált a történtekre

A UPS szóvivője nyilatkozatot adott ki a történtek után.

Mélyen lesújt bennünket egyik csapattagunk halála. Gondolataink a családjával, barátaival és kollégáival vannak ebben a nehéz időszakban. Teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal az eset körülményeinek feltárásában, a további kérdéseket pedig nekik kell feltenni.

Sean M. O’Brien, a Teamsters szakszervezet elnöke szintén megszólalt az esetről:

Egy UPS-részmunkaidős Teamster, akit a kaliforniai Martinez Teamsters Local 315 képviselt, tragikusan életét vesztette vasárnap, miközben dolgozott Richmond városában. A nemzetközi szakszervezet folyamatos kapcsolatban áll a helyi szervezettel, miközben a hivatalos vizsgálat zajlik... Együtt gyászoljuk nővérünk családját és szeretteit, munkatársait, helyi szakszervezeti képviselőit, és minden Teamstert, akit érintett ez a tragédia.

A rendőrség az igazságügyi boncolás eredményére vár, hogy megállapítsák a halál okát és idejét. Ezt követően akár hat hónapjuk is van esetleges munkavédelmi szabálysértések megállapítására és bírságok kiszabására - írta a Unilad.