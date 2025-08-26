Szörnyű tragédia: Elütött egy embert a vonat Pákozdnál

Elgázolt egy embert egy személyvonat Pákozd térségében - írja a katasztrófavédelem. A szerelvényen mintegy háromszázan utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.