Orbán Viktor üzent a Digitális Polgári Körtagjainak: "Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20"

Orbán Viktor üzent a DPK tagjainak az augusztus 20-i tűzijáték előtt.
Orbán Viktor miniszterelnök emailben üzent a digitális polgári körök (DPK) tagjainak.
Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország! Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!
Üdvözlettel: Orbán Viktor
