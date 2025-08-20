Orbán Viktor üzent a Digitális Polgári Körtagjainak: "Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20"

RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor üzent a DPK tagjainak az augusztus 20-i tűzijáték előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 19:32
Módosítva: 2025.08.20. 19:35
Orbán Viktor miniszterelnök emailben üzent a digitális polgári körök (DPK) tagjainak. 

Orbán Viktor, YouTube
Orbán Viktor: "Boldog születésnapot, Magyarország!" Fotó: YouTube

Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!  Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!

Üdvözlettel: Orbán Viktor

 

 

