Orbán Viktor üzent a Digitális Polgári Körtagjainak: "Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20"

Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország! Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!

Üdvözlettel: Orbán Viktor