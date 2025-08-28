"A megváltozott munkaképességű emberek monotonitástűrése és lojalitása átlag feletti"

Az eselyunk.hu portál, Koszorús László ügyvezetőt kérdezte először arról, hogy milyen alapelvek mentén épül fel a cégcsoport stratégiája, és hogyan járul hozzá a társadalmi integrációhoz a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása?

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. élen jár a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában (Forrás: Fotó: eselyunk.hu)

Az ügyvezető elmondta: "A KÉZMŰ – és a vele közösen szervezett és azonos elvek szerint irányított ERFO- és FŐKEFE – Közhasznú Nonprofit Kft.-k elsődleges célkitűzése a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára munkalehetőség biztosítása. Több mint fél évszázada így van ez, és a mai napig ez vezérli a társaságok mindennapjait, felelősséget róva valamennyi ezt támogató munkatárs számára - majd így folytatta:

A társadalmi integráció egyik legjobb eszköze megítélésem szerint a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek számára munkalehetőség – és ezáltal az önálló élet – lehetőségének biztosítása.

A szervezetünk szakmai stábja – a rehabilitációs szakemberektől a munkaügyi munkatársakon át a termelés támogatás és üzemirányítás területéig – azon van, hogy minden nálunk dolgozni akaró és tudó megváltozott munkaképességű ember számára megtaláljuk azt a lehetőséget, amiben ki tud teljesedni."

A KÉZMŰ partnerei között több hazai és nemzetközi márka is megtalálható. Társaságuk elsősorban bérmunkával foglalkozik. Több mint 120 telephely tevékenységi köre és kompetenciája meglehetősen szerteágazó, képesek az egyszerű összeszerelő tevékenységtől az igen bonyolult ipari gyártásig megfelelni a változatos megrendelői igényeknek.

Számíthatnak a magyar kormányra, a megváltozott munkaképességű emberek

Arra a kérdésre, hogy kormányzati szinten milyen együttműködések segítik a munkájukat, és milyen jövőbeli támogatásokra, szabályozási fejlesztésekre lenne szükség, hogy még több megváltozott munkaképességű ember juthasson munkához, Koszorús László azt válaszolta, hogy:

– A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú társaságként elmondható, hogy számíthatunk Magyarország Kormányának partnerségére. Állami tulajdonú társaságok formaruha tenderén hagyományosan szoktunk indulni, és a szintén a Belügyminisztériumhoz tartozó Duna-Mix Kft.-vel az idén együttműködési megállapodást kötöttünk, amely során kölcsönösen segíteni igyekszünk a másik üzleti tevékenységét.