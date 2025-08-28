"A megváltozott munkaképességű emberek monotonitástűrése és lojalitása átlag feletti"

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. élen jár a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában, és nem is sejtenénk, milyen széles azoknak a munkaköröknek a palettája, amelyek ellátására a megfelelő munkakörülmények biztosításával képesek.
Az eselyunk.hu portál, Koszorús László ügyvezetőt kérdezte először arról, hogy milyen alapelvek mentén épül fel a cégcsoport stratégiája, és hogyan járul hozzá a társadalmi integrációhoz a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása?
Az ügyvezető elmondta: "A KÉZMŰ – és a vele közösen szervezett és azonos elvek szerint irányított ERFO- és FŐKEFE – Közhasznú Nonprofit Kft.-k elsődleges célkitűzése a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára munkalehetőség biztosítása. Több mint fél évszázada így van ez, és a mai napig ez vezérli a társaságok mindennapjait, felelősséget róva valamennyi ezt támogató munkatárs számára - majd így folytatta:
A szervezetünk szakmai stábja – a rehabilitációs szakemberektől a munkaügyi munkatársakon át a termelés támogatás és üzemirányítás területéig – azon van, hogy minden nálunk dolgozni akaró és tudó megváltozott munkaképességű ember számára megtaláljuk azt a lehetőséget, amiben ki tud teljesedni."
A KÉZMŰ partnerei között több hazai és nemzetközi márka is megtalálható. Társaságuk elsősorban bérmunkával foglalkozik. Több mint 120 telephely tevékenységi köre és kompetenciája meglehetősen szerteágazó, képesek az egyszerű összeszerelő tevékenységtől az igen bonyolult ipari gyártásig megfelelni a változatos megrendelői igényeknek.
Arra a kérdésre, hogy kormányzati szinten milyen együttműködések segítik a munkájukat, és milyen jövőbeli támogatásokra, szabályozási fejlesztésekre lenne szükség, hogy még több megváltozott munkaképességű ember juthasson munkához, Koszorús László azt válaszolta, hogy:
– A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú társaságként elmondható, hogy számíthatunk Magyarország Kormányának partnerségére. Állami tulajdonú társaságok formaruha tenderén hagyományosan szoktunk indulni, és a szintén a Belügyminisztériumhoz tartozó Duna-Mix Kft.-vel az idén együttműködési megállapodást kötöttünk, amely során kölcsönösen segíteni igyekszünk a másik üzleti tevékenységét.
Egyfelől munkatársaink óvodától gimnáziumig, illetve mostanában nyári ifjúsági táborokban mutatják be játékos módon a gyermekeknek és fiataloknak, hogy milyen fogyatékossággal élőként az élet, illetve miben tudják ők, a többségi társadalom képviselői segíteni a fogyatékossággal élők életét.
Másrészt részt veszünk a duális szakképzés rendszerében, hogy segítsük a jövő munkavállalóit, a varrónői és technikusi szakmák továbbélését, a munkatársaink évtizedes gyakorlati tudásának átadását.
Terveznek a jövőben külföldi partnerekkel való együttműködést is. Az ügyvezető mindezek mellett felhívja a figyelmet arra, hogy a megváltozott munkaképességű emberek monotonitástűrése és lojalitása átlag feletti, jellemzően rendkívül igényesek a munkájukra és becsülik azt. Képességüktől és végzettségüktől függően számos munkakör betöltésére alkalmasak.
Sokan dolgoznak a luxusiparnak, de ők készítik a MÁV Zrt., a BKV Zrt. és a Magyar Posta Zrt. részére a munka- és formaruházatot, nagy nemzetközi ipari cégeknek végzik az összeszerelő munkákat több millió darabos tételben évente, az ünnepi időszakban tavaly több mint 150 ezer mikulás- és karácsonyi csomagot állítottak össze.
Összegezve: számos szakmai érv szól a megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatása mellett, amellett, hogy ez a társadalmi szerepvállalás fontos része. A www.kezmu.hu weboldalon további információkat is megtudhat Társaságaikról.
