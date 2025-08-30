RETRO RÁDIÓ

Összeszorul a szív: házassági évfordulóján halt meg a csinos feleség – Fotó

Összetört a férj, megszólalt a rendőrség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 10:30
A 30 éves lovas, Abigail Garside-ot néhány órával azután találták holtan, hogy férjével, Samuellel közös fotókat készítettek az első házassági évfordulójuk alkalmából.

Első házassági évfordulójuk ünneplése közben halt meg a feleség
Első házassági évfordulójuk megünneplése közben halt meg a feleség (Fotó: Pixabay)

Házassági évfordulójuk napján hunyt el a feleség

Abigail Garside-ot augusztus 18-án holtan találták Harrogate belvárosának kertjeiben, miután férjével a fényűző Rudding Park resortban és gyógyfürdőben töltötték az első házassági évfordulót. A férj által megosztott fotókon alig pár órával korábban még együtt, boldogan mosolyognak egy pezsgőfürdőben.

A rendőrség közölte, a haláleset kapcsán nem merült fel a idegenkezűség gyanúja. Abigail fitt és egészséges volt, semmilyen előzetes egészségügyi problémája nem volt – írja a Mirror.

A megrázó halálhírt a nő férje, Samuel osztotta meg a közösségi médiában, megrendülten írva barátainak és családjának:
„Az én egész világom, a legjobb barátom, a gyönyörű, drága feleségem. Örökké szeretni foglak, és soha nem hagyod el a szívemet xxx.”

A pár egy évvel korábban mondta ki a boldogító igent a Crow Wood Hotel és Spa resortban, Burnley-ben, Lancashire megyében. A nagy napon Abigail így fogalmazott: „Álmaim férfijához megyek feleségül.” 

A nő temetését szeptember 2-án tartják, Abigail földi maradványait a blackburni otthonától egy ló vontatta gyászhintó viszi majd a közeli templomig.

 

