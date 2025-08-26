RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: tűzoltók lepték el a Vaskapu utcát – Fotók!

Több kocsival vonultak ki a tűzoltók Ferencvárosba. Gázszagra panaszkodtak a lakók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 09:36
tűz gáz Ferencváros

Gázszagra panaszkodtak a lakók augusztus 26-án reggel a ferencvárosi Vaskapu utcában. Több tűzoltó érkezett a helyszínre, akik védőfelszereléssel siettek be az egyik társasházba.

gáz
Gázszagra panaszkodtak a lakók (Fotó: Metropol)

„Nagy lehet a baj”

A Metropolnak egy szemtanú számolt be az esetről

„Nagyon megijedtem, mert eszembe jutott a korábbi nagy robbanás, ami megrázta az egy utcával arrébb álló társasházunkat is” – mondta a Metropolnak egy környéken élő nő.

Amíg elsiettem a ház előtt, ahonnan szivároghatott a gáz, a tűzoltók folyamatosan érkeztek, gondolom, nagy lehet a baj. Remélem, nem robban be semmi és nem sérül meg senki. A sarki kiégett házat még mindig nem tudták teljesen rendbe hozni

– tette hozzá.

Tűzoltók érkeztek a Vaskapu utcába Fotó: Metropol

Armatúra égett 

A Katasztrófavédelem közölte: Armatúra égett egy társasház mélygarázsának második szintjén. A tűzoltók egy porral oltóval fékezték meg a tüzet. Az egység átszellőzteti a füsttel telítődött garázsszintet.

Januárban pár házzal arrébb történt gázrobbanás

Január végén a IX. kerületi Vaskapu és az Ipar utca sarkán történt gázrobbanás. Az épület egyik második emeleti lakása robbant be, pillanatokkal később pedig lángok lepték el a lakást. Egy szemtanú azt is elmondta: a tűz nemcsak, hogy vadul lángolt bent, de valóságos tűzcsóvaként robbant ki az ablakból.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
