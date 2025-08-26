Most érkezett: tűzoltók lepték el a Vaskapu utcát – Fotók!

Több kocsival vonultak ki a tűzoltók Ferencvárosba. Gázszagra panaszkodtak a lakók.
Gázszagra panaszkodtak a lakók augusztus 26-án reggel a ferencvárosi Vaskapu utcában. Több tűzoltó érkezett a helyszínre, akik védőfelszereléssel siettek be az egyik társasházba.
A Metropolnak egy szemtanú számolt be az esetről.
„Nagyon megijedtem, mert eszembe jutott a korábbi nagy robbanás, ami megrázta az egy utcával arrébb álló társasházunkat is” – mondta a Metropolnak egy környéken élő nő.
Amíg elsiettem a ház előtt, ahonnan szivároghatott a gáz, a tűzoltók folyamatosan érkeztek, gondolom, nagy lehet a baj. Remélem, nem robban be semmi és nem sérül meg senki. A sarki kiégett házat még mindig nem tudták teljesen rendbe hozni
– tette hozzá.
A Katasztrófavédelem közölte: Armatúra égett egy társasház mélygarázsának második szintjén. A tűzoltók egy porral oltóval fékezték meg a tüzet. Az egység átszellőzteti a füsttel telítődött garázsszintet.
Január végén a IX. kerületi Vaskapu és az Ipar utca sarkán történt gázrobbanás. Az épület egyik második emeleti lakása robbant be, pillanatokkal később pedig lángok lepték el a lakást. Egy szemtanú azt is elmondta: a tűz nemcsak, hogy vadul lángolt bent, de valóságos tűzcsóvaként robbant ki az ablakból.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.