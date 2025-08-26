Most érkezett: tűzoltók lepték el a Vaskapu utcát – Fotók!

Gázszagra panaszkodtak a lakók augusztus 26-án reggel a ferencvárosi Vaskapu utcában. Több tűzoltó érkezett a helyszínre, akik védőfelszereléssel siettek be az egyik társasházba.

Gázszagra panaszkodtak a lakók (Fotó: Metropol)

„Nagy lehet a baj”

A Metropolnak egy szemtanú számolt be az esetről.

„Nagyon megijedtem, mert eszembe jutott a korábbi nagy robbanás, ami megrázta az egy utcával arrébb álló társasházunkat is” – mondta a Metropolnak egy környéken élő nő.

Amíg elsiettem a ház előtt, ahonnan szivároghatott a gáz, a tűzoltók folyamatosan érkeztek, gondolom, nagy lehet a baj. Remélem, nem robban be semmi és nem sérül meg senki. A sarki kiégett házat még mindig nem tudták teljesen rendbe hozni

– tette hozzá.

Tűzoltók érkeztek a Vaskapu utcába Fotó: Metropol

Armatúra égett

A Katasztrófavédelem közölte: Armatúra égett egy társasház mélygarázsának második szintjén. A tűzoltók egy porral oltóval fékezték meg a tüzet. Az egység átszellőzteti a füsttel telítődött garázsszintet.